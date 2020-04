US-Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich nach den Turbulenzen am Vortag etwas. Dies belastete die als sicher geltenden Anleihen.

Die Rohölmärkte stabilisierten sich nach den heftigen Kursausschlägen am Vortag auf einem niedrigen Niveau. Beim US-Öl hatte ein sogenannter Kontraktwechsel für historische Marktverwerfungen gesorgt. Der Preis für den Terminkontrakt zur Auslieferung für Mai war am Montag heftig ins Minus gerutscht. Weiterhin dominiert die Corona-Krise das Geschehen. Einen Ausweg aus der Krise könnte ein Impfstoff bringen. In den USA und Deutschland wurden potenzielle Impfstoffe zur klinischen Überprüfung zugelassen. Dies sorgte für etwas mehr Zuversicht. Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 10/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,205 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 100 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,359 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 10/32 Punkte auf 108 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,599 Prozent. Dreißigjährige Anleihen gaben um 1 1/32 Punkte auf 119 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,201 Prozent./jsl/bgf/jha/