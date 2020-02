US-Techriesen Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Microsoft büßen 250 Milliarden Dollar Börsenwert ein!

Das Coronavirus rückt auch dem Club der US-Billionäre kräftig auf den Pelz. Die nach der Marktkapitalisierung 5 wertvollsten US-Tech-Giganten büßen heute in der Spitze allein einen Börsenwert von 250 Milliarden Dollar ein. Zusammen machen Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Mircrosoft fast ein Fünftel der Marktbreiten S&P 500 aus, der insgesamt um etwas mehr als 3 Prozent in Richtung Süden abtaucht.

Vergleichschart Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft

Werbung Knock-Outs zur Microsoft Aktie Kurserwartung Microsoft-Aktie wird steigen Microsoft-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Apple am stärksten betroffen

Von den 5 Techwerten ist Apple am stärksten durch den Ausbruch des Coronavirus betroffen. Das Management aus Cupertino hatte bereits vergangene Woche vor den Folgen des Ausbruchs in China gewarnt und seine Umsatzprognose für das zweite Quartal über Borad geworfen. Amazon, Facebook, Alphabet und Microsoft sind hingegen nicht so stark im Reich der Mitte involviert, geben heute aber im allgemeinen Abwärtssog der Märkte ebenfalls kräftig ab. Am stärksten aus dem Quintett erwischt es dabei die Aktien von Microsoft die rund 3 Prozent verlieren. Die übrigen Aktien verlieren jeweils rund die Hälfte.

Techwerte aber nicht die einzigen Verlierer

Unter Druck gerieten vor allem Aktien von Unternehmen, die unmittelbar von den Folgen der Infektionskrankheit betroffen sind, etwa Reise- und Fluggesellschaften, Buchungsportale oder Krankenversicherungen. Im Dow waren die Aktien von UnitedHealth mit minus 7,3 Prozent Schlusslicht, an der Nasdaq nahmen American Airlines mit minus 10 Prozent den letzten Platz ein und auch die Online-Reiseportale Booking Holdings und Expedia Group zeigten sich mit minus 6,2 Prozent und knapp 8 Prozent sehr schwach.

Gewinner sind dünn gestreut

u den wenigen Gewinnern zählten als defensiv und damit weniger konjunkturabhängig geltende Aktien von Konsumgüterherstellern, Telekomanbietern und Pharmaherstellern. Hier legten die Anteile von Gilead Sciences um 3,4 Prozent zu und erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Herbst 2018. Das Biotech-Unternehmen hat mit Remdesirvir ein Mittel entwickelt, das in klinischen Studien in Wuhan erst kürzlich Wirksamkeit bewiesen hatte. Mutige Anleger spekulieren offenbar auf mögliche weitergehende bahnbrechende Erfolge.

Regeneron Pharmaceuticals legten zugleich um 4,3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, zur Bekämpfung des Coronavirus verstärkt mit dem US-Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste (HHS) zusammenzuarbeiten, um eine Antikörperbehandlung zu entwickeln.

Von Markus Weingran

Foto: Robson90 / Shutterstock.com

PS: Mit unseren runderneuerten, kostenlosen Musterdepots und Watchlisten haben Sie Ihre Börsenwerte jetzt noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/