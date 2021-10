Valneva: Impfstoff hat in einer klinischen Studie besser abgeschnitten als der von Astra Zeneca – Aktie beginnt wieder zu fliegen

Positive Impfstoffdaten haben am Montag bei den Papieren von Valneva ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Die Titel gewannen an der Euronext zuletzt fast ein Drittel auf knapp 16 Euro.

Impfstoff auf dem Weg zur Zulassung

Bei der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie Cov-Compare seines inaktivierten, adjuvantierten Covid-19-Impfstoffkandidaten, VLA2001, haben das französische Biotech-Unternehmen beide primären Endpunkte erreicht. Zudem war auch das Verträglichkeitsprofil überzeugend.

Erst Großbritannien und dann EU

Das Covid-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten, wies laut Unternehmensangaben in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz auf als jener von Astrazeneca . Dies ebnet Valneva den Weg für einen Antrag auf Zulassung. Ein entsprechender Antrag für die EU werde vorbereitet, hieß es vom Unternehmen. In Großbritannien laufe er schon.

Dementsprechend gut ist die Stimmung bei der Biotechschmiede: „Diese Ergebnisse bestätigen die Vorteile, die oft mit inaktivierten Ganzvirus-Impfstoffen verbunden sind. Wir sind bestrebt, unseren differenzierten Impfstoffkandidaten so schnell wie möglich zur Zulassung zu bringen und sind weiterhin davon überzeugt, einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen die COVID-19-Pandemie leisten zu können. Wir sind daran interessiert, eine alternative Impflösung für Menschen vorzuschlagen, die noch nicht geimpft wurden“, so Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva.

Mit dem aktuellen Gewinn ist allerdings der Kurseinbruch von vor fünf Wochen immer noch nicht vollständig aufgeholt. Damals wurde bekannt, dass die britische Regierung einen Liefervertrag für den in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff storniert hatte. In den Tagen davor hatten die Aktien bis zu gut 25 Euro gekostet.

