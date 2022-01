Value-Turnaround geht weiter? Top-Aktien, die auf deinen Radarschirm gehören!

Der Value-Turnaround geht womöglich weiter. Foolishe Investoren erkennen, dass viele wertorientierte Aktien mit stabilen Cashflows, hohen Gewinnen und einer günstigen fundamentalen Bewertung jetzt vor Kursanstiegen stehen. Wenn die Bewertungen preiswert sind und man noch eine moderate Wachstumsperspektive oder unternehmensorientierte Klasse sieht, so kann das das Fundament für eine Investitionsthese sein.

Ich würde jedenfalls Berkshire Hathaway und Fresenius in den Fokus rücken, wenn ich an einen Value-Turnaround glauben würde. Beziehungsweise: Ich sehe unternehmensorientiert und auch perspektivisch weiterhin das Potenzial, dass diese Aktien solide performen.

Berkshire Hathaway: Value-Turnaround …?

Zugegebenermaßen hat Berkshire Hathaway bereits im vergangenen Jahr einen Value-Turnaround hingelegt. Die Anteilsscheine des Konglomerats haben es auf ein Plus von 40 % geschafft. Wenig ist das nicht. Trotzdem können wir auch heute noch sagen: Die Aktie ist günstig. Unter gewissen Umständen.

Blicken wir auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, so erkennen wir derzeit einen Wert um ca. 1,4, was zumindest für einen Investor nicht teuer ist: Warren Buffett. Das Orakel von Omaha erklärte vor einiger Zeit, bis zu einem Wert von 1,5 eigene Aktien kaufen und einziehen zu wollen. Entsprechend können wir die Aktie als eine bezeichnen, bei der wir einen wertorientierten Ansatz wählen können.

Ob jede Beteiligung im Depot von Berkshire Hathaway ebenfalls einen Value-Turnaround hinlegt, das ist eine andere Frage. Zumindest dürften einige Investoren mit Blick auf die prägende Apple-Aktie skeptisch sein. Prominent gewichtet sind aber auch die Bank of America und Coca-Cola, die derzeit eine solide Performance bei moderaten Bewertungen zeigen. Inflation und Zinserhöhungen können für diese Top-Aktien ein ideales Umfeld sein.

Im Zweifel nutzt Warren Buffett seine enormen Cashbestände von 149 Mrd. US-Dollar für weitere Aktienrückkäufe und erhöht damit den inneren Wert je Aktie weiter. Das kann das Fundament dafür sein, weiterhin wertorientierte Renditen über lange Zeiträume zu generieren. Zumal es mit Versicherungen, verbundenen Unternehmen und Infrastruktur-Investitionen einen ebenfalls zeitlosen Kern gibt.

Fresenius: Value as its best?

Fresenius ist womöglich eine Aktie, die einen Value-Turnaround mit Qualität verspricht. Der DAX-Gesundheitskonzern ist ein Dividendenaristokrat, defensiv und besitzt mit Krankenhäusern und medizinischen Verbrauchsprodukten ein defensives Geschäftsmodell.

Richtiges wertorientiertes Investieren erkennen wir bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12, was bedeutet, dass die Gewinnrendite bei über 8 % liegt. Ohne Zweifel ist das ein attraktiver Wert. Zumal die Fresenius-Aktie gezeigt hat, dass selbst in einer Pandemie Stabilität bei den Ergebnissen je Aktie weitgehend möglich ist.

Foolishe Investoren sollten daher die Qualität betrachten und würdigen sowie die eigentlich defensive, zeitlose Klasse. Auch eine Dividendenrendite von ca. 2,4 % ist eine solide Rendite-Chance für Foolishe Investoren. Zumal die Ausschüttungssumme je Aktie in mehr als dem vergangenen Vierteljahrhundert beständig gewachsen ist, zuletzt zwei Mal um jeweils 5 % im Jahresvergleich. Wenn ein Value-Turnaround daher mit Qualität einhergehen soll, so ist die Fresenius-Aktie aus vielen Gründen eine attraktive Möglichkeit. Belastungen, beispielsweise aufgrund der Corona-Pandemie, sind für mich eher temporär.

