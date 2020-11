Verdi begleitet Schnäppchenjagd bei Amazon mit Streiks

Düsseldorf (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi will mit Streiks bei Amazon während der Schnäppchenjagd um den "Black Friday" Druck auf den US-Onlinehändler ausüben.

Mit Beginn der Nachtschicht auf den Donnerstag rief die Gewerkschaft die Beschäftigten in sieben Versandzentren in der Bundesrepublik zu einem dreitägigen Ausstand auf, wie sie am Mittwoch mitteilte. Den Beschäftigten werde die "geforderte tarifvertragliche und existenzsichernde Entlohnung vorenthalten", während Amazon zugleich Milliardengewinne einfahre, kritisierte Verdi.

Mitarbeiter bei Amazon profitierten "von exzellenten Löhne, exzellenten Zusatzleistungen und exzellenten Karrierechancen", erklärte dagegen der US-Konzern. In Deutschland liege der Einstiegslohn bei Amazon zwischen 11,30 und 12,70 Euro brutto pro Stunde.

Der Tarifstreit zwischen dem Online-Händler und Verdi schwelt bereits seit Jahren. Verdi fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel gelten und unterstreicht diese Forderung immer wieder mit Protesten. Amazon lehnt einen solchen Tarifvertrag mit Verdi ab.