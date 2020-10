Vergiss 5G: Dieser Tech-Trend bringt noch höhere Erträge

Viele Tech-Investoren halten 5G-Netzwerke, die bis zu 100 Mal schneller als 4G-Netzwerke sein können, für das nächste große Ding. Eine breite Palette von Industrien wird von diesen schnelleren drahtlosen Verbindungen profitieren, und unzählige Hardware- und Software-Unternehmen werden von dieser Expansion profitieren.

Ich habe schon viele 5G-Unternehmen behandelt, aber viele von ihnen sind ausgereifte Technologie-Giganten, die wachstumsorientierte Investoren wahrscheinlich nicht zufrieden stellen werden. Deshalb werde ich heute einen heißeren Tech-Trend hervorheben, der noch größere Renditen als 5G-Aktien erzielen könnte: der Anstieg von plattformübergreifenden Software-Unternehmen.

Was sind das für Unternehmen?

Viele große Unternehmen speichern ihre Daten über mehrere Computerplattformen und Softwaredienste, die oft über verschiedene Abteilungen verteilt sind. Diese Praxis schafft Silos, die die Effizienz eines Unternehmens drosseln und die Abteilungen davon abhalten, Wissen, Informationen und Ideen frei auszutauschen.

In einem kürzlich erschienenen Bericht bezeichnet ResearchGate die „Silo-Mentalität“ als die „größte Bedrohung für die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens“. Die Erkenntnis dieser Bedrohung entfacht eine intensive Nachfrage nach solchen Cloud-Diensten, die diese Barrieren durchbrechen und alle Daten eines Unternehmens an einen zentralen Ort ziehen.

Ein gemeinsames Thema bei wachstumsstarken Cloud Unternehmen

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele der heißesten Technologie-IPOs des letzten Jahres das Aufbrechen von Silos in ihren Prospekten anführten.

Datadog, das letzten September an die Börse ging, zieht die Daten eines Unternehmens von Servern, Cloud-Diensten, Apps, Softwarediensten und anderen Plattformen auf ein einziges Dashboard. Seine Einnahmen stiegen im letzten Jahr um 88 % und in der ersten Hälfte des Jahres 2020 um 77 % im Jahresvergleich.

Snowflake, das letzten Monat an die Börse ging, zieht alle Daten eines Unternehmens auf eine cloudbasierte Plattform, wo sie analysiert und in Datenvisualisierungssoftware von Drittanbietern eingespeist werden können. Die Einnahmen von Snowflake stiegen im letzten Jahr um 174 % und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 um 133 %.

JFrog, das am selben Tag wie Snowflake an die Börse ging, ermöglicht es Unternehmen, Software-Updates auf einer universellen Plattform zu speichern, auf die jede Art von Computerarchitektur zugreifen kann. Seine Einnahmen stiegen letztes Jahr um 65 % und in der ersten Hälfte des Jahres 2020 um weitere 50 %.

Ähnliche Stärken und Schwächen

Datadog, Snowflake und JFrog haben alle Investoren mit ihren soliden Umsatzwachstumsraten geblendet. Seit ihren Börsengängen haben sich die Aktien von Datadog mehr als vervierfacht, die von Snowflake mehr als verdoppelt und die von JFrog fast verdoppelt.

Aber alle drei Aktien werden zu überhohen Bewertungen gehandelt. Basierend auf den Umsatzprognosen für das nächste Jahr handelt JFrog mit dem 38-fachen des Umsatzes, Datadog mit dem 43-fachen des Umsatzes und Snowflake mit dem 123-fachen des Umsatzes - was es zu einer der teuersten Aktien auf dem Markt macht.

Außerdem ist es für diese Unternehmen schwierig, beständige Gewinne zu erzielen, da die Cloud-Hosting-Kosten und die Marketingausgaben hoch sind und der Spielraum für Preiserhöhungen auf einem wettbewerbsorientierten Markt begrenzt ist. Snowflake und JFrog sind nach wie vor unprofitabel, während Datadog in der ersten Hälfte des Jahres 2020 einen knappen Gewinn herausquetschen konnte.

Ein weiteres großes Problem ist, dass viele dieser Unternehmen ihre Silo-Hosting-Dienste auf großen öffentlichen Cloud-Plattformen wie Amazon.com’s Amazon Web Services (AWS) und Microsoft’s Azure hosten.

Amazon und Microsoft haben das störende Potential von diesen Diensten erkannt und bündeln nun ähnliche Lösungen in ihren Cloud-Plattformen. Zum Beispiel treten Redshift und CodeArtifact von AWS gegen Snowflake und JFrog an.

Die Bären glauben, dass diese kleineren Unternehmen langfristig gegen ihre größeren Rivalen Probleme bekommen könnten, aber die Bullen werden feststellen, dass diese kleineren Unternehmen bereits eine Menge Großkunden an sich gebunden haben.

Ein großer Trend, der nicht ignoriert werden kann

Es mag riskant sein, diese wachstumsstarken Unternehmen bei ihren aktuellen Bewertungen zu kaufen, aber die Investoren können diesen großen Trend, der viele Entscheidungen im gesamten Technologiesektor vorbeeinflusst, nicht ignorieren.

Das Wachstum von vereinheitlichten Kollaborationsplattformen wie Slack, Microsoft Teams und Asana spiegelt den Wunsch wider, silobasierte Kommunikation wie E-Mails und Telefonkonferenzen abzuschaffen. Palantir, das letzten Monat an die Börse ging, bricht Silos über Regierungsbehörden hinweg auf und hilft ihnen, persönliche Daten aus unterschiedlichen Quellen zu sammeln.

Investoren sollten damit rechnen, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit fortsetzen wird, aber sie sollten die inhärenten Schwächen dieser Unternehmen - einschließlich der hohen Bewertungen, der schlechten Rendite und der Wettbewerbsbedrohungen - sorgfältig gegen ihre Stärken abwägen.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Angestellte von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 23.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Amazon, Datadog, Microsoft und Slack Technologies. The Motley Fool empfiehlt Snowflake und die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon, Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft, Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft und Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon.

