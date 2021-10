Verimatrix als Automotive Cybersecurity Solution of the Year 2021 bei den CyberSecurity Breakthrough Awards ausgezeichnet

Internationales Awardprogramm macht auf herausragende Produkte und Unternehmen im Bereich Informationssicherheit aufmerksam

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von menschenzentrierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass seine Verimatrix Whitebox als Automotive Cybersecurity Solution des Jahres bei den fünften jährlichen CyberSecurity Breakthrough Awards geehrt wurde, einem Programm, das von Cybersecurity Breakthrough, einem führenden, unabhängigen Marktforschungsunternehmen, veranstaltet wurde.

Whitebox ist Teil der Suite von Lösungen zur Anwendungsabschirmung von Verimatrix, die auch Code Protection und App Shield umfasst und dazu dient, wertvolle Daten sicher zu verwahren und Anwendungen zu schützen. Die Verimatrix–Lösung Whitebox stattet Automobilhersteller und ihre Partner mit leistungsfähigen Schutzfunktionen für wichtige Fähigkeiten, wie etwa schlüsselloser Zugang, Bord-Entertainmentsysteme, Fahrzeug-Telematik und Sensoren für selbstfahrende Fahrzeuge, aus. Verimatrix Whitebox ermöglicht Automobilherstellern den Aufbau einer sicheren Architektur und Schutz wertvoller Daten, wobei gleichzeitig die Kontrolle über die kryptografischen Schlüssel erhalten bleibt.

„Potenziell gefährliche Hacks in der Automobilindustrie nehmen jedes Jahr weiter zu”, so James Johnson, Managing Director bei CyberSecurity Breakthrough. „Da immer mehr vernetzte Fahrzeuge auf den Straßen fahren, handelt es ich bei „eingebauter Sicherheit" um den einzigen Weg, Daten, digitale Systeme und Fahrer vor Cyberangriffen zu schützen. Verimatrix überwindet die Hindernisse in der Branche, indem das Unternehmen zuverlässige, automatisierte und intelligente Sicherheitslösungen bietet, um die Sicherheit vernetzter Fahrzeuge aufrechtzuerhalten. Wir sind hocherfreut und es erfüllt uns mit besonderem Stolz, Verimatrix Whitebox als ,Automotive Cybersecurity Solution of the Year’ auszuzeichnen.”

„Verimatrix bietet Cybersicherheitslösungen für zahllose Branchen, aber lediglich wenige sind so eindrucksvoll wie in der Automobilbranche, die so eng mit unserer individuellen Sicherheit und Bequemlichkeit verbunden ist”, so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. „Diese Anerkennung für Verimatrix Whitebox erreicht uns in einer Phase, in der wir eine zunehmende Anzahl von Implementierungen unserer Technologien beobachten, die nicht nur die erforderliche Sicherheit hinter den Kulissen bieten, sondern auch den Autoherstellern die Sicherheit geben, die sie brauchen, um ihre neuesten Technologien mit gutem Gewissen anbieten zu können.”

Als Teil des Aufgabenbereichs von Tech Breakthrough, der führenden Plattform für Marktinformationen und Anerkennung für globale technologische Innovation und Führung, ist das CyberSecurity Breakthrough Awards-Programm der Auszeichnung von Spitzenleistungen bei Informationssicherheits- und Cybersicherheitstechnologie-Unternehmen, -Produkten und -Menschen gewidmet. Weitere Informationen finden Sie unter www.cybersecuritybreakthrough.com.

