Verschwende nicht den Börsencrash! Ich würde Warren Buffett folgen, um reich zu werden

Wir hatten dieses Jahr einen Börsencrash, und vielleicht ist ein zweiter fällig. Frühere Bärenmärkte haben vorübergehende Erholungen verzeichnet, nur damit die Aktienkurse wieder stark fallen.

Da der FTSE 100 seit den Tiefstständen im März um etwa 1.000 Punkte gestiegen ist, könnte es also noch mehr Probleme geben.

Wenn du auf den bekanntesten Investor der Welt, Warren Buffett, hörst, kannst du den Börsencrash nutzen, um langfristig Reichtum aufzubauen. Dies könnte dir sogar dabei helfen, reich zu werden und früh in Rente zu gehen.

Nutze den Börsencrash

Während ich dies schreibe, rutscht der FTSE 100 zurück auf 6.000. Die Investoren sind durch wiederholte Ausbrüche von Covid-19 erschüttert worden, sogar in Ländern, die dachten, sie hätten es unter Kontrolle. Die Reisebeschränkungen sind wieder in Kraft gesetzt. Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind weg, und die Dinge könnten noch schlimmer werden. Es gibt gute Gründe, vor einem zweiten Börsencrash Angst zu haben.

Obwohl Warren Buffett berühmt für seinen Erfolg beim Investieren in Aktien ist, besitzt er auch jede Menge Bargeld. Seine Investmentfirma Berkshire Hathaway sitzt auf einem Rekordbarbestand von 137 Milliarden Pfund. Die Pandemie hat gezeigt, dass jeder genug Geld halten sollte, um im Falle einer Entlassung oder schweren Krankheit leicht 6 Monate oder länger zu überleben.

Es gibt noch einen weiteren Grund, Bargeld zu halten. Auf diese Weise kannst du Gelegenheiten nutzen, Aktien zu Schnäppchenpreisen zu kaufen, falls es zu einem zweiten Marktcrash kommt.

Bei der Bewertung von Unternehmen sucht Warren Buffett in erster Linie nach einem “nachhaltigen Wettbewerbsvorteil”. Dies ist besonders wichtig, wenn man sich mitten in einem Marktcrash für britische Aktien entscheidet. Viele mittelmäßige Unternehmen können Erfolg haben, wenn die Wirtschaft sich gut entwickelt, bei einem Abschwung muss man aber besser aufgestellt sein.

Halte also Ausschau nach Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen anbieten, die sonst niemand anbietet, die eine angesehene Marke haben und die einen starken, defensiven Wettbewerbsvorteil haben, um Konkurrenten abzuschrecken. Unternehmen wie diese sind gut aufgestellt, um den Abschwung zu überstehen, und profitieren, wenn die Erholung endlich einsetzt.

Warren Buffett kann dich reich machen

Wie Warren Buffett bekanntlich gesagt hat: “Preis ist, was du bezahlst, Wert ist, was du bekommst”. Das ist besonders wichtig, wenn man sich mitten in einem Börsencrash befindet. Es gibt jede Menge spottbillige Aktien da draußen, aber nicht alle sind Schnäppchen. Ich würde zum Beispiel die Fluggesellschaften meiden. Es gibt zu viel Unsicherheit in dieser Branche.

Stattdessen würde ich den FTSE 100 und FTSE 250 nach hochwertigen Unternehmen durchsuchen, die die heutigen beispiellosen Zeiten überleben können. Die Geschichte zeigt, dass sich der Aktienmarkt immer von einem Crash erholt, wenn du ihm lange genug Zeit gibst.

Es gibt nur einen Warren Buffett. Wenn du seine Tipps befolgst, wirst du zwar nicht zum Milliardär, aber es kann dir helfen, einen zweiten Börsencrash zu überleben und für deinen Ruhestand weiterhin Reichtum aufzubauen.

Dieser Artikel wurde von Harvey Jones auf Englisch verfasst und am 15.08.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images