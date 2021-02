Versicherer Zurich verdient weniger - lässt Dividende gleich

Zürich (Reuters) - Zahlungen für Schäden durch die Corona-Krise und Naturkatastrophen haben den Gewinn der Zurich Insurance Group im Jahr 2020 geschmälert.

Unter dem Strich standen 3,83 Milliarden Dollar, ein Rückgang zum Vorjahr von acht Prozent, wie Europas fünftgrößter Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. An die Aktionäre sollen 20 Franken je Aktie ausgeschüttet werden und damit gleich viel wie im vergangenen Jahr. Die zuletzt bezahlte Dividende gilt bei Zurich als Untergrenze. Die Covid-19-bezogene Forderungen in der Schaden- und Unfallversicherung nach Berücksichtigung der tieferen Schadenhäufigkeit betrugen 450 Millionen Dollar, insgesamt einschließlich der Lebensversicherung und anderer Geschäfte beliefen sich die Auswirkungen auf 852 Millionen Dollar.