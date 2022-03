VIB: Rating angehoben

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das Nettoergebnis auf 154 Mio. Euro mehr als verdoppelt. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel heben das Votum aber an.Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft zudem die Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht und erwarte Umsatzerlöse im Bereich von 103 bis 109 Mio. Euro. Zudem sei als Ziel ein bereinigtes EBT zwischen 67 und 71 Mio. Euro ausgegeben worden. Beim FFO sehe das Management für 2022 einen Korridor zwischen 58 und 62 Mio. Euro. Hier habe die bisherige FFO-Erwartung von SRC mit 63,5 Mio. Euro etwas über der Guidance des Unternehmens gelegen. Im Rahmen der Übernahme durch die DIC sei von beiden Unternehmen ein Business Combination Agreement unterzeichnet worden. Neben der zukünftigen Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat solle die VIB Vermögen die bisher bewährte Wachstumsstrategie weiter fortsetzen. Der Hauptsitz der Gesellschaft werde weiterhin in Neuburg bleiben. Außerdem wolle die DIC das Verhältnis mit den Angestellten der VIB weiterhin fortführen und ausbauen. Mit dem Abschluss der erfolgreichen Übernahme sehe das Analystenteam das Momentum für die Aktie der Gesellschaft wieder als deutlich reduziert an, da Spekulationen über ein mögliches höheres Angebot vom Tisch seien. Ebenfalls bestehe derzeit durch den Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen auch auf die Gesamtwirtschaft ein deutlich höheres Maß an Unsicherheit. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 51,00 Euro (zuvor: 56,00 Euro), heben das Rating aber auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.03.2022, 17:35 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.03.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/VIB_25March2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0002457512