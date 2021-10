Virtuozzo übernimmt Jelastic Business, um die erste Full-Stack-Cloud-Management-Lösung für Serviceanbieter anzubieten

Nach jahrzehntelanger Partnerschaft stärkt die Übernahme von Jelastic die Position von Virtuozzo als führendes Unternehmen im Bereich Cloud Enablement

Virtuozzo, ein führender Anbieter von hocheffizienter Virtualisierungs- und hyperkonvergenter Infrastruktur-Software, gab heute bekannt, dass er nach einer 10-jährigen Partnerschaft die Technologie und das Geschäft von Jelastic, einem Multi-Cloud-Plattform-as-a-Service (PaaS)-Softwareunternehmen, übernommen hat.

Die interne Integration der Plattform- und Anwendungsmanagementfunktionen von Jelastic vervollständigt den Kerntechnologie-Stack von Virtuozzo und bieten eine vollständig integrierte Lösung, die alle relevanten Anything-as-a-Service (XaaS)-Anwendungsfälle unterstützt – von Shared Hosting über VPS bis hin zu Cloud-Infrastruktur, softwaredefiniertem Speicher und Anwendungsmanagement und -modernisierung.

Virtuozzo bietet die erste vollständig integrierte, benutzerfreundliche und kosteneffiziente Cloud-Lösung für Cloud Service Provider, Managed Service Provider, Hosting Service Provider und deren kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Virtuozzo hilft auch Service-Providern, die Rentabilität zu steigern, indem es ein umfassendes Portfolio an Services und Management-Tools bereitstellt.

Viele PaaS-Anbieter konzentrieren sich auf ein Einzweckangebot. Jelastic bietet jedoch eine robuste Mehrzwecklösung, die Virtuozzo durch die Übernahme als starken Player auf dem PaaS-Markt positioniert und die Position von Virtuozzo insgesamt im schnell wachsenden Cloud-Services-Bereich weiter stärkt.

„Virtuozzo und Jelastic waren in den letzten 10 Jahren aufgrund unserer sich ergänzenden Technologien und Produkte starke Partner“, sagte Alex Fine, CEO von Virtuozzo. „Virtuozzo-Container sind seit der Einführung dieser Lösung in Jelastics Platform-as-a-Service für die Virtualisierung integriert. Gemeinsam haben unsere Engineering-Teams Lösungen entwickelt, um die vom Markt geforderten Funktionen während unserer gesamten Partnerschaft zu ermöglichen. Und jetzt, da Jelastic unserem Team beitritt, kann Virtuozzo eine komplette, schlüsselfertige Cloud-Enablement-Plattform der Enterprise-Klasse mit vollständig integrierter Orchestrierung und einem einzigen Managementpunkt anbieten.“

Serviceanbieter wollen Einfachheit, Automatisierung und Auswahl

Serviceanbieter fordern Vereinfachung und Automatisierung im Container- und Cloud-Management. Jelastic bietet seit Jahren eine bewährte produktionsreife Plattform, um diesen Bedarf abzudecken. Die Übernahme ermöglicht eine engere Integration und nahtlose Erweiterungen.

Darüber hinaus benötigen Dienstanbieter eine breitere Palette von Produkten, die sie den Endbenutzern anbieten können. „Freiheit der Wahl“ ist das Kernmantra, das sich durch das gesamte Jelastic-Ökosystem zieht. Kunden können verschiedene Lösungen und Services, verschiedene Arten von Workloads und Management durch eine automatisierte Orchestrierung wählen.

„Unsere Unternehmen sind vollständig aufeinander abgestimmt und verstehen die Herausforderungen und Chancen in der Service-Provider-Branche, in der Platform-as-a-Service-Unterstützung der Schlüssel im Prozess der SaaS-ifizierung und Digitalisierung ihrer Kunden ist“, sagte Jelastic-CEO Ruslan Synytsky. „Unsere gemeinsamen Partner werden von dieser Akquisition profitieren, da wir gemeinsam ein One-Stop-Shop für Anything-as-a-Service werden und es einfacher machen, alles zu bekommen, was sie für ihre Benutzer benötigen. Die gemeinsamen Kräfte werden die Innovations- und Produktentwicklungszyklen beschleunigen. Gemeinsam können wir mit Hilfe unserer einzigartigen Technologien, die echte Probleme der Cloud-Nutzer lösen, die Messlatte für die Industriestandards höher legen.“

Platform-as-a-Service-Markt zeigt starkes Wachstum

Im Jahr 2022 wird der PaaS-Markt laut Gartner-Studien auf etwa 71 Milliarden USD geschätzt. Cloud-Dienste (wie PaaS) werden voraussichtlich mit einer hohen Marge von rund 27 % wachsen.

Die zunehmende Akzeptanz von PaaS bei Service Providern wird durch die Nachfrage der Endbenutzer nach Zugang zu einfach zu verwaltenden, leistungsstarken und skalierbaren Lösungen vorangetrieben.

Durch die Übernahme von Jelastic kann Virtuozzo seinen Service-Provider-Partnern helfen, einen hohen ROI zu erzielen, indem sowohl neue Endbenutzer gewonnen als auch bestehende Kunden gehalten werden, indem XaaS-Anwendungsfälle ermöglicht werden, eine fortschrittlichere Automatisierung bereitgestellt und ihre eigenen DevOps-Prozesse vereinfacht werden.

Wie gewohnt

Das Geschäft läuft wie gewohnt weiter, wobei Jelastic nun als Geschäftsbereich von Virtuozzo agiert – was den Wert der Marke und der Technologien von Jelastic unterstreicht. Ruslan Synytsky wurde zum Chief Technology Officer von Virtuozzo ernannt.

Die Integration der Vertriebs- und Marketingteams von Jelastic wird die weltweite Präsenz und Markensichtbarkeit von Virtuozzo erweitern; und die Integration der Engineering-Ressourcen von Jelastic wird es Virtuozzo ermöglichen, sein Full-Stack-Angebot zu beschleunigen und eine umfassendere Erfahrung bei mehreren Cloud-Anbietern bereitzustellen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Jelastic

Jelastic ist ein Multi-Cloud DevOps PaaS für ISVs, Telekommunikationsanbieter, Service Provider und Unternehmen, die die Entwicklung beschleunigen, die Kosten der IT-Infrastruktur senken, die Betriebszeit und Sicherheit verbessern müssen. Die Plattform automatisiert Erstellung, Skalierung, Clustering und Sicherheitsupdates von Cloud-nativen und traditionellen Anwendungen. Jelastic verfügt über ein einzigartiges Pay-as-you-use-Preismodell und ist als Public, Private, Hybrid und Multi-Cloud in mehr als 100 Rechenzentren weltweit verfügbar. Die Plattform unterstützt Java-, PHP-, Ruby-, Node.js-, Python-, .NET-, Go-Umgebungen sowie Docker- und Kubernetes-Cluster.

Über Virtuozzo

Virtuozzo (www.virtuozzo.com) ist ein führender international tätiger Anbieter von Softwarelösungen für hybride Virtualisierung, Speicher und Cloud-Enablement. Dank der softwaredefinierten, hyperkonvergenten Self-Service-Plattform und der Kapazitäten des Unternehmens beim Ressourcenmanagement können Hosting- und Service-Provider den Endkunden öffentliche und private Cloud-Services anbieten. Virtuozzo ist ein Branchenpionier, der vor 21 Jahren die erste kommerziell verfügbare Containertechnologie entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen und Dienstleistungen für über 750 Serviceanbieter weltweit an. Als bedeutender Akteur in der Open-Source-Community sponsert Virtuozzo zahlreiche Open-Source-Projekte und/oder trägt zu ihnen bei, darunter KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CRIU und der Linux-Kernel.

