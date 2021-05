Virtuozzos ausgereifte Linux-Distribution VzLinux jetzt für die Öffentlichkeit verfügbar

Die Konvertierung ohne Ausfallzeit auf ein Community-gesteuertes Open Source-Betriebssystem bietet eine bewährte Alternative für CentOS-Systeme

Virtuozzo, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten Virtualisierungs- und hyperkonvergenten Softwarelösungen, hat heute sein neuestes VzLinux-Betriebssystem (VzLinux 8) für die breite Öffentlichkeit freigegeben. VzLinux – eine Unternehmensdistribution – wird von Virtuozzo seit mehr als 20 Jahren als Basisbetriebssystem für die OpenVZ-Virtualisierungslösung und andere kommerzielle Produkte des Unternehmens sowie als Gastbetriebssystem verwendet. Webhosting-Dienstleister und andere Endkunden, die die Technologie bereitstellen, profitieren unmittelbar von einer stabilen, langfristig unterstützten Linux-Distribution, die von der Open-Source-Community verwaltet wird.

VzLinux 8 ist eine kostenlose Mehrzweck-Distribution, die für den Betrieb in Containern, virtuellen Maschinen oder auf Bare-Metal-Servern optimiert ist. Es unterstützt E/A-intensive Anwendungen und Workloads auf Unternehmensebene. Virtuozzo bietet derzeit ein sofort einsatzbereites Dienstprogramm zum Konvertieren von CentOS 8 ohne Ausfallzeiten sowie Vorlagen für Hyperskalierer, mit denen Kunden VzLinux 8 als Gastbetriebssystem unter verschiedenen Hypervisoren bereitstellen können. Das Konvertierungsprogramm ermöglicht nahtlose Konvertierungen von CentOS 8-Bare-Metal-Servern, virtuellen Maschinen und Containern, um Risiken effektiv zu verwalten und negative Auswirkungen auf das Geschäft zu minimieren. In Bezug auf Container bietet Virtuozzo erweiterte Funktionen, einschließlich Konvertierungs-Trockenlauf, Snapshot-Erstellung zum Zurücksetzen und unbeaufsichtigte Massenkonvertierung. Optionen für die Konvertierung von CentOS 7 werden in einem zukünftigen Update verfügbar sein.

Insbesondere ist VzLinux eine binär kompatible 1:1-Gabel von Red Hat® Enterprise Linux® – speziell RHEL 8.

„Der Linux-Distributionsmarkt für Unternehmen verlagert sich angesichts der geplanten Endphase der Distribution im Laufe dieses Jahres von CentOS-dominierten Linux-Servern weg“, sagte Maik Broemme, Senior Product Manager bei Virtuozzo. „Die daraus resultierende Marktlücke erfordert eine zuverlässige Lösung mit langer Lebensdauer. Deshalb haben wir uns entschieden, unser VzLinux öffentlich zugänglich zu machen. Wir möchten der Branche lediglich eine tragfähige, kostenlose Alternative mit nahtlosen Übergangsfunktionen bieten.“

Virtuozzo hat eine lange Geschichte als Sponsor und Beitrag zu bekannten Open-Source-Projekten wie OpenVZ, KVM, Docker, OpenStack und CRIU. Das Vertrauen des Unternehmens in seine VzLinux-Distribution hat zu einer internen Konvertierung von mehr als 200 CentOS-Servern geführt, wodurch sichergestellt wird, dass die Infrastruktur von Virtuozzo weit über den Dezember 2021 hinaus zukunftssicher ist, wenn CentOS für das Ende seiner Lebensdauer vorgesehen ist.

Um VzLinux 8 herunterzuladen und Beiträge zum VzLinux-Projekt zu erhalten, besuchen Sie www.vzLinux.org.

Über Virtuozzo

Virtuozzo ist ein führender internationaler Anbieter von Softwarelösungen für hybride Virtualisierung, Speicher und Cloud-Enablement. Dank der softwaredefinierten, hyperkonvergenten Self-Service-Plattform und der Kapazitäten des Unternehmens beim Ressourcenmanagement können Hosting- und Service-Provider den Endkunden öffentliche und private Cloud-Services anbieten. Virtuozzo ist ein Branchenpionier, der vor 21 Jahren die erste kommerziell verfügbare Containertechnologie entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen und -services für über 450 Service-Provider, ISVs und Firmen weltweit an, mit denen über 500.000 virtuelle Umgebungen ermöglicht werden, auf denen auftragsentscheidende Cloud-Workloads laufen. Als bedeutender Akteur in der Open-Source-Community sponsert Virtuozzo zahlreiche Open-Source-Projekte und/oder trägt zu ihnen bei, darunter KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CRIU und der Linux-Kernel. Weitere Informationen finden Sie auf www.virtuozzo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

