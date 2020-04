VIRUS: Zuwachsrate bei Neuansteckungen in Spanien weiter niedrig

MADRID (dpa-AFX) - Im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien bleibt die Zuwachsrate der Neuansteckungen weiter vergleichsweise niedrig. Innerhalb von 24 Stunden seien knapp 4200 neue Fälle registriert worden, eine Zunahme um knapp 2,6 Prozent auf insgesamt 166 000, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Vor zwei Wochen lag die Rate teilweise bei fast 20 Prozent.

Gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle wieder leicht an. Binnen 24 Stunden kamen 619 Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 ums Leben, am Vortag waren es 510 Tote. Die Gesamtzahl belief sich am Ostersonntag auf fast 17 000. Den bisher schlimmsten Tag hatte Spanien am 2. April erlebt, als 950 neue Todesfälle gemeldet worden waren.

Die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, steigt stetig. Seit Samstag kamen fast 3300 hinzu, somit sind knapp 62 400 Menschen wieder gesund. In einigen Regionen waren zuletzt erstmals seit Beginn der Krise mehr entlassene Patienten als Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Zahlen zeigen seit Tagen eine positive Tendenz. "Die Pandemie wird kontrolliert. Die Daten werden in den kommenden Wochen dank des wirtschaftlichen Winterschlafes noch besser sein", sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez bei einer Videokonferenz mit den Regionalpräsidenten. Gemeint ist das seit zwei Wochen geltende Verbot, arbeiten zu gehen. Im Rahmen der strikten Ausgehsperre durften seit Ende März nur noch solche Arbeitnehmer weiterarbeiten, die in wesentlichen Sektoren tätig sind. Ab kommender Woche kehren die Spanier nun in ihre Jobs zurück./cfn/DP/he