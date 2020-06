Von Datalytyx bereitgestellte DataOps der nächsten Generation jetzt verfügbar über das Snowflake Partner Connect Programm!

Datalytyx präsentiert DataOps for Snowflake zur Revolutionierung von Agilität und Orchestrierung von Datenpipelines und Aufrechterhaltung der Governance in Snowflake

Datalytyx meldete eine erweiterte Partnerschaft mit Snowflake, der Cloud Data Platform, mit der die Plattform Datalytyx DataOps für Snowflake der nächsten Generation für einen zweiwöchigen Testbetrieb in Snowflake bereitgestellt werden kann. Kunden können die Aufnahme von Daten aus vielen Plattformen vor Ort und in der Cloud über Datentools von Drittanbietern orchestrieren, Daten einfach modellieren, diese Modelle für ihre Pipelines automatisch testen, KI/ML-Modelle einführen und die Nutzung von Daten ermöglichen, um einen sofortigen Stakeholder-Value zu liefern.

Dafür gibt es ein sehr gutes Beispiel. Mitten in der Coronavirus-Pandemie erlebte der marktführende britische Gasversorger BOC, der medizinischen Sauerstoff bereitstellt, eine beispiellos starke Nachfrage, angefangen bei der Ausstattung von Nightingale-Krankenhäusern bis zur Belieferung von Haushalten mit Sauerstoffzylindern. Datalytyx hat seine Plattform DataOps for Snowflake bereitgestellt, um BOC bei der Verwaltung seiner Zylinderbestände und Logistikdaten für alle Gasarten zu unterstützen, die Produktionseffizienz zu steigern und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

„Datalytyx sicherte zu, die DataOps-Plattform innerhalb von drei Wochen bereitstellen und in Betrieb nehmen zu können und das funktionierte auch. Und vor allem ist die Funktion zur einfachen und schnellen Einrichtung, Überwachung und Änderung von Datenfeeds wirklich sehr transformativ.“

David Galloway, Strategy and Business Insight Manager von BOC.

Und bei wejo, dem Anbieter vernetzter Autos, hat das Unternehmen mithilfe innovativer vernetzter Fahrzeugdaten bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen geschaffen, die die Art und Weise, wie die Menschen fahren, revolutionieren. Durch die Generierung von Einblicken, um den Wert dieser Daten auszuschöpfen, ermöglicht es intelligentere, sicherere und nachhaltigere Fahrten für alle. Datalytyx hat seine Plattform DataOps for Snowflake bereitgestellt, um mehrere Mandanten auf der Cloud-Datenplattform von Snowflake zu orchestrieren, die über Snowflake Secure Data Sharing auf einen einheitlichen primären Datenspeicher von Snowflake zugreifen, plus Jupyter Notebooks und Tableau Online am Frontend der einzelnen Mandanten.

„Snowflake und DataOps von Datalytyx stehen im Mittelpunkt dieser neuen Ideen für den sicheren Datenaustausch mit unseren Kunden und einige der neuen georäumlichen Funktionen von Snowflake werden dies noch verstärken. Ein erster Machbarkeitsnachweis hat gezeigt, dass wir mit Datalytyx unseren Ansatz ergänzen können, um ADEPT Preview schneller und sicherer bereitzustellen, als es uns alleine möglich wäre. Der auf DataOps basierende Ansatz des Unternehmens konnte wiederholbare, konsistente, verfügbare und sichere Datenumgebungen für unsere Kunden in einem Viertel der Zeit bieten.“

Steve Pimblett, CIO und CDO von wejo.

Kent Graziano, Chief Technical Evangelist von Snowflake, führte aus: „Unternehmen benötigen heute geschäftliche Agilität ohne Abstriche bei der Data Governance und Sicherheit. Datalytyx Data Ops for Snowflake kann Kunden bei der Ausschöpfung der Vorteile der elastischen Skalierung und einheitlichen, integrierten, sicheren Plattform von Snowflake helfen, verstärkt durch Funktionen für CI/CD-Automatisierung, Audit und Governance dieses neuen Produkts von Datalytyx, um diese Geschäftsagilität zu erreichen.“

„Snowflake bietet unseren Kunden einen einzigartigen Wert“, sagte Justin Mullen, CEO von Datalytyx. „Wir haben in den letzten 12 Monaten mit Branchenvorreitern an der Philosophie von DataOps und #TrueDataOps gearbeitet. #TrueDataOps wurde erst durch eine Reihe wichtiger und entscheidender Weiterentwicklungen möglich, die inzwischen nur die Cloud Data Platform von Snowflake bietet. Unsere Plattform DataOps for Snowflake ermöglicht Unternehmen die Schwerpunktverlagerung auf die wertorientierte Entwicklung von Pipelines (beispielsweise Betrugsbekämpfung, Verbesserung des Kundenerlebnisses, stärkere Nutzung, Erkennung von Möglichkeiten usw.), um analytische Prozesse zu generieren, die die Erzielung dieses Wertes unterstützen und ermöglichen.“

Über Datalytyx

Datalytyx ermöglicht Unternehmen die schnellere Bereitstellung optimaler Daten für die Kunden. Im Jahr 2018 begann Datalytyx nach Methoden zu suchen, wie man für unsere Kunden die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung verkürzen und die Zeit bis zur Wertschöpfung beschleunigen könnte. 2019 entwickelten wir unsere Technologien rund um die neue Disziplin DataOps (mit eindeutigem Fokus auf den echten DevOps-Prinzipien) und der Ausschöpfung des Werts des in IoT-Daten enthaltenen Volumens. Im Jahr 2020 schließlich veröffentlichten wir die DataOps Philosophy (#TrueDataOps) und gaben die Plattform DataOps for Snowflake heraus, die auf unserem zum Patent angemeldeten IoT-Datenkomprimierungsalgorithmus Datalytyx Gallium aufbaut.

Datalytyx erleichtert den Einsatz von Daten für fantastische, entscheidende, wertvolle und intelligente Dinge. Wir bieten die Technologie, Fähigkeiten und Ressourcen für eine raschere Bereitstellung optimaler Daten. Geringeres Risiko, weniger Aufwand und niedrigere Gesamtkosten.

