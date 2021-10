Vorbörse DAX am 06.10.2021 leichter, Korrektur beendet? Blick auf OPEC, Exxon, Shell und Automarkt

Replaced by the video

Der DAX konnte am Dienstag zum Handelsende hin noch einmal Boden gutmachen, nachdem am Vormittag der 15.000er-Bereich erneut ausgiebig getestet worden war. Technisch könnte dies ein Boden sein. Die heutige Vorbörse zeigt jedoch noch einmal Schwäche an. So bleibt es an diesem Bereich weiter spannend.

Erholt hatten sich hierbei Nasdaq, Dow Jones und auch die Facebook-Aktie, über die wir gestern ausführlich gesprochen hatten.

Im Mittelpunkt stand das OPEC-Treffen. Die Entscheidungen sind eher ernüchternd und treiben den Ölpreis auf neue Mehrjahreshochs. Dazu blicken wir auf WTI im mittelfristigen Chartbild und stellen zwei Profiteure vor: Exxon Mobil und Royal Dutch Shell.

Dies hat Implikationen auf den Automobilsektor. Diesem widmen wir uns abschließend mit entsprechenden Zahlen zu den September-Zulassungen in Deutschland.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Am Mittag sprechen wir mit unserem Händler Björn über das Geschehen am Aktienmarkt.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: rse DAX am 06.10.2021 leichter, Korrektur beendet? Blick auf OPEC, Exxon, Shell und Automarkt