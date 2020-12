VOSSLOH - Im zweiten Anlauf hat es gepasst!

Vossloh AG - WKN: 766710 - ISIN: DE0007667107 - Kurs: 38,500 € (XETRA)

Mit der Analyse im Oktober war ich auf der Suche nach einen möglichen Tiefpunkt bei der Aktie von Vossloh noch ein Tief zu früh dran. Die Besprechung im November saß dann aber. Die Aktie brach dynamisch über den Widerstand bei 33,00 EUR aus und arbeitete das Kursziel bei 36,00 EUR schnell ab. Im Anschluss gelang auch der Sprung über eine weitere Abwärtstrendlinie und das zweite Ziel bei 38,10 EUR wurde erreicht. Aus dem Wochenchart ist damit nur mehr die Zielzone zwischen 42,00 und 42,50 EUR offen.

Nachfolgend noch einmal der Wochenchart aus der damaligen Analyse:

Vossloh-Aktie (Wochenchart)

Heute meldet das Bahntechnik-Unternehmen die Unterzeichnung mehrjähriger Rahmenverträge zur Instandhaltung der Straßenbahnnetze in Frankreich. Die Verträge für die Städte Le Havre und Valenciennes haben eine Laufzeit von zunächst drei Jahren. Vossloh bietet dabei eine Zustandsgarantie für den Fahrweg Schiene und die Weichensysteme zum Festpreis. Weitere nicht abgedeckte Leistungen werden von einem vom Kunden abrufbaren Leistungskatalog abgedeckt. Finanzielle Details der Vereinbarungen sind nicht bekannt.

Die Vossloh-Aktie ist ein klassischer Turnaround-Kandidat. Im kommenden Jahr rechnen Analysten mit einer deutlichen Verbesserung beim Ergebnis in Richtung 2,16 EUR je Aktie. Aus charttechnischer Sicht konsolidiert die Aktie seit einigen Tagen. Bricht sie aus dem potenziellen Keil mit Kursen über 39,55 EUR zur Oberseite aus, dürfte sie den abschließenden Zielbereich um 41,95 EUR abarbeiten. Dort werden die Weichen für die weitere langfristige Ausrichtung der Aktie gestellt.

Auf der Unterseite ist der Wert kurzfristig zum einen durch die eindrehenden EMAs 50 und 200 um 36,50 EUR sehr gut unterstützt. Weitere Supports in Form der jüngsten Ausbruchsniveaus lassen sich bei 36,05 und 34,35 EUR nennen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 920,50 873,00 912,00 Ergebnis je Aktie in EUR -6,93 0,80 2,16 KGV -6 48 18 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,27 0,89 Dividendenrendite 1,31 % 0,70 % 2,32 % *e = erwartet

Vossloh-Aktie

