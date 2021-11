Vulcan Energy Resources: Stellantis-Bestellung sorgt für zweistellige Erholung

Und zack ist die Delle von Freitag beim australischen Lithium-Produzenten wieder mehr als ausgebügelt. Nachdem das Explorer aus Down Under zuletzt einen Rückschlag in der Kooperation mit Renault verzeichnet, gibt es jetzt gute Nachrichten von einem weiteren Autobauer. Die deutsche Tochter Vulcan Energie Ressourcen GmbH gewinnt einen Großauftrag von Stellantis. Die Anleger sind über die neue Abnahme-Vereinbarung sehr erfreut und die Aktie von Vulcan springt zweistellig in die Höhe.

Mindestens 5 Jahre

Lieferungen seien für mindestens fünf Jahre ab 2026 vereinbart worden, teilte Vulcan am Montag mit. Das Unternehmen stelle den 14 Marken des Autokonzerns zwischen 81.000 und 99.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität zur Verfügung. Vulcan zählt auch den Autobauer Renault, den Recycling-Spezialisten Umicore und den Batteriehersteller LG Chem zu seinen Kunden.

Lithium wird in Deutschland gewonnen

Die deutsche Tochter des australischen Unternehmens Vulcan Energy will den Rohstoff aus Thermalwasser im Oberrheingraben gewinnen. Durch die gleichzeitige Nutzung der Wärme des aus der Tiefe geförderten Wassers soll das Lithium CO2-neutral sein. Aufgrund der anhaltenden hohen Nachfrage könnte Vulcan Energy überlegen seine deutsche Tochter an die Börse zu bringen, was der Aktie weitere Fantasie einhauchen könnte.

Redaktion onvista / Reuters

Foto: GrAl / shutterstock.com