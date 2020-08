W. P. Carey: Eine „normale“ Dividendenwachstumsaktie ist das nicht!

Die Aktie von W. P. Carey kann durchaus zu einem gewissen Legendenstatus neigen. Die Dividendenhistorie des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts ist schließlich legendär. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 hat die Immobiliengesellschaft schließlich nicht nur die eigene Dividende stets konstant gehalten. Nein, sondern auch jedes Jahr erhöht, ja, sogar vierteljährlich.

Trotzdem existiert ein Manko, das man als Einkommensinvestor kennen sollte: das Dividendenwachstum von W. P. Carey ist nämlich alles andere als rasant. Das wollen wir uns gleich etwas näher ansehen.

Allerdings auch die Frage, warum das womöglich zweitrangig ist. Denn es gibt ein Mittel, das dieses normale Dividendenwachstum durchaus kompensieren kann. Kleiner Spoiler vorab: Die Dividende ist hierbei auch ein wichtiges Mittel.

Das Dividendenwachstum von W. P. Carey

Doch zuerst wollen wir jetzt einen Blick auf das historische Dividendenwachstum von W. P. Carey riskieren. Wie wir in Anbetracht der letzten Erhöhungen der Dividende erkennen können, ist dieser Wert wirklich eher marginal: Die Ausschüttungssumme kletterte von 1,04 US-Dollar auf 1,042 US-Dollar. Das entspricht nicht einmal einem Wachstum von 0,2 %.

Auch die vergleichsweise größeren Schritte in der Historie kann man gewiss nicht als Quantensprung bezeichnen: Zwischen den Jahren 2016 und 2018 kletterte die ausgeschüttete Summe zwischen den Quartalen jeweils um 0,5 Cent. Das mag noch einem Wachstum von 0,5 % auf Quartalsbasis beziehungsweise von 2 % pro Jahr entsprochen haben. Allerdings ist das nicht sonderlich hoch. Zumal die Tendenz in den letzten Quartalen eher abnehmend gewesen ist.

Selbst wenn wir einen längeren Zeitraum zurückgehen und die letzten sieben Jahre betrachten (historisch gesehen kletterte die Dividende zwischenzeitlich sogar um 2 Cent zwischen den Quartalen) ist das Wachstum in Summe nicht so bemerkenswert. Ausgehend von einer Dividende von 0,84 US-Dollar und dem jetzigen Niveau von 1,042 US-Dollar beträgt das Dividendenwachstum rund 3 % pro Jahr. Ein zugegebenermaßen stärkerer Wert, der jedoch durch die jüngere Dividendenhistorie stark verwaschen wird.

Wundermittel: Reinvestitionen!

Das niedrige Dividendenwachstum kann allerdings mit einem vergleichsweise einfachen Trick behoben werden: Nämlich mithilfe von Reinvestitionen, die ein künstliches Dividendenwachstum erzielen. W. P. Carey schüttet derzeit schließlich 1,042 US-Dollar je Aktie und Quartal aus. Bei einem momentanen Aktienkurs von 71,24 US-Dollar (27.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das immerhin einer Dividendenrendite von ca. 5,8 % pro Jahr. Selbst netto könnten unterm Strich 4 % Dividendenrendite übrig bleiben, die ein starkes, künstliches und von Reinvestitionen geprägtes Dividendenwachstum ermöglichen.

Glücklicherweise gehört W. P. Carey eben auch zu den starken, stabileren Zahlern, die eine solide Dividende ermöglichen. Das heißt im Umkehrschluss, dass man sich selbst ein Dividendenwachstum auf zuverlässiger Basis kreieren kann, indem man die Dividenden jeweils wieder reinvestiert. Das ist zwar nicht das normale, organische Dividendenwachstum. Langfristig kommt es allerdings auf das Gesamtergebnis an.

W. P. Carey: Trotzdem ein starker Ausschütter!

W. P. Carey kann zwar nicht mit einem starken Dividendenwachstum überzeugen. Dafür allerdings mit einer beständigen und zugleich hohen Dividendenrendite, die ein Ausschüttungswachstum künstlich erzeugen kann. Das sollten Foolishe Einkommensinvestoren zu diesem REIT wissen. Hier ticken die Uhren vielleicht ein kleines bisschen anders.

