WACKER NEUSON - Aktie generiert Kaufsignal

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 25,980 € (XETRA)

Das Chartbild der Aktie in den vergangenen Monaten ist geprägt von einem impulsiven Aufwärtsschub, gefolgt von gegen den Trend gerichteten korrektiven Konsolidierungsbewegungen. Eine solche Konsolidierungsphase wurde im Wochenverlauf gen Norden hin ausgelöst: Die Aktie ist aus dem Abwärtstrendkanal über den EMA50 im Tageschart gen Norden hin ausgebrochen.

Kaufsignal generiert

Nach diesem prozyklischen Kaufsignal ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts in den Bereich 27-28 EUR. In der Konsolidierung der vergangenen Wochen hat sich einiges an Bewegungspotenzial aufgestaut, dass sich nun entladen könnte.

Erst ein Schlusskurs unterhalb von 24,80 EUR macht dieses Szenario sofort hinfällig aus bullischer Perspektive. Eventuelle Positionen können somit eng abgesichert werden.

Fazit: Die Bullen haben hier alle Trümpfe in der Hand für ein neues Allzeithoch oberhalb von 27 EUR.

Wacker Neuson Aktie Chartanalyse Tageschart

