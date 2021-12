Wall Street: US-Börsen schwächeln nach starker Erholung – Apple verzögert Gerichtsurteil zu App-Store, Gamestop leidet nach schwachen Quartalszahlen

Die New Yorker Börsen zollen am Donnerstag ihrer rasanten Erholung seit Wochenbeginn ein wenig Tribut. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 35 638,02 Punkte nach. Für die laufende Woche ergibt sich aber noch immer ein Plus von rund drei Prozent.

Der technologielastige Nasdaq 100 lag am Donnerstag nach seinem zuletzt besonders guten Lauf mit 0,69 Prozent im Minus bei 16 280,49 Punkten. Bislang hat das Tech-Werte-Barometer in dieser Woche sogar 3,6 Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 0,48 Prozent auf 4678,43 Zähler.

Am Markt hieß es, Anleger hätten weiter Bedenken, was die wirtschaftlichen Risiken durch die neue Corona-Variante Omikron wegen erforderlicher Maßnahmen zur Eindämmung betrifft. Dies bremse den zuletzt spürbaren Optimismus, dass Infektionen wohl eher milde verlaufen und Booster-Impfungen offenbar wirksam sind. „Es gibt noch zu viel über diese Variante zu lernen, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagte Experte Craig Erlam vom Broker Oanda.

Mit Blick auf Einzelwerte gab es wenig Spektakuläres, was Kursbewegungen betrifft. Im Dow fielen die Aktien von Apple um ein halbes Prozent. Dem iPhone-Konzern war es am Vortag in letzter Minute gelungen, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. Eigentlich sollten App-Entwickler in den USA das Recht bekommen, bei ihren Anwendungen per Links oder Schaltflächen auf Bezahlmöglichkeiten außerhalb von Apples Plattform hinzuweisen.

Werbung Knock-Outs zur Apple Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Negativ fielen die Aktien des angeschlagenen US-Videospiele-Einzelhändlers Gamestop auf – jener Aktie, die Anfang des Jahres Furore machte mit Kursausschlägen, die von privat organisierten Anlegern ausgelöst wurden. Die Papiere verloren am Donnerstag fast sechs Prozent. Dieses Mal waren die Gründe aber fundamentaler Art: Sie litten damit vor allem unter einem Quartalsverlust, der höher ausfiel als gedacht.

Dagegen verteuerten sich die Papiere von CVS Health um 4,1 Prozent. Der auf pharmazeutische Produkte spezialisierte Einzelhandelskonzern will über höhere Dividenden und Aktienrückkäufe mehr Mittel an seine Anteilseigner ausschütten und mindestens das obere Ende seiner Zielspannen für das laufende Jahr erreichen.

An der Nasdaq waren einige Tech-Werte gefragt, die eigentlich aus China stammen. Für die Aktien der E-Commerce-Plattform Pinduoduo , der Suchmaschine Baidu oder der Online-Handelsplattform JD.com ging es zwischen 1,5 und 2,7 Prozent nach oben. Börisanern zufolge folgten sie damit den zuvor verbuchten Kursgewinnen an den Börsen in China und Hongkong.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: TheaDesign / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)