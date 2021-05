WALMART - Ausbruchsversuch nach Zahlen

Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 141,910 $ (NYSE)

Walmart Inc. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 USD die Analystenschätzungen von 1,21 USD. Der Umsatz liegt mit 138,3 Mrd. USD über den Erwartungen von 131,95 Mrd. USD. Der Ausblick wird erhöht. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2022 im hohen einstelligen Bereich zunimmt (bisher: leichter Rückgang).

Walmart-Call:Angestellte dürfen ohne Masken arbeiten. Unterstützen Impfungen mit Mitarbeiter-Boni.Vergleichbare Umsätze plus sechs Prozent. Finanzhilfen der Regierung unterstützen.Bauen Windfarmen, um Einkaufszentren mit Strom zu versorgen.

Quelle: Guidants News

Die Walmart-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Aufwärtsbewegung läuft seit November 2015 eine steile Rally. Dabei kletterte der Wert am 01. Dezember 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 153,66 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Seit Anfang Mai drückt er gegen seinen Abwärtstrend seit Dezember 2020. Nach den gestrigen Zahlen sprang der Aktienkurs über diesen Abwärtstrend, scheiterte aber an der Oberkante des Abwärtsgaps vom 18. Februar. Diese Oberkante liegt bei 144,50 USD. Allerdings liegt die gestrige Tageskerze komplett über dem Abwärtstrend seit Dezember.

Rally möglich

Gelingt der Walmart-Aktie ein Ausbruch über den Widerstand bei 144,50 USD, dann könnte die Rally der letzten Wochen fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre ein Anstieg an das Allzeithoch oder sogar 162,95 USD möglich. Sollte der Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend allerdings misslingen, dann könnte der Wert wieder unter Druck geraten. Ein Rücksetzer in Richtung 127,62-126,28 USD oder sogar an den Aufwärtstrend seit November 2015 bei aktuell 111,79 USD wären möglich.

Walmart - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)