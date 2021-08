Walmart: Geschäfte laufen glänzend, Prognose erhöht und Aktie dreht zu Handelsstart in Plus

Der größte amerikanische Einzelhändler hat mehr geliefert als erwartet und noch eine Prognoseerhöhung oben drauf gepackt. Das sind eigentlich die richtigen Artikel im Einkaufswagen für höhere Kurse. Da die Wall Street aber nach den vergangenen Rekorden heute lieber etwas durchschnauft, liegen die Papiere von Walmart zum Börsenstart nur hauchdünn im Plus

Umsatz, Gewinn und Prognose rauf

Walmart profitiert weiter von der Kauflust seiner Kunden. Besonders das Lebensmittelgeschäft und die „Back-to-School-Verkäufe“ haben dabei für gute Zahlen gesorgt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 2,4 Prozent auf rund 141 Milliarden US-Dollar (umgerechnet gut 119,6 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Bentonville mitteilte. Das internationale Geschäft litt hingegen durch Verkäufe von Unternehmensteilen.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Das operative Ergebnis stieg um gut ein Fünftel auf 7,4 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie nahm um rund 14 Prozent auf 1,78 Dollar zu. Damit übertraf Walmart auch die Schätzungen der Analysten. Zudem erhöhte der US-Einzelhändler seine Prognose und erwartet nun ein stärkeres um Verkäufe bereinigtes Umsatzwachstum. Auch der operative Gewinn soll stärker zunahmen als zuletzt avisiert. Der Gewinn je Aktie soll jetzt zwischen 6,20 bis 6,35 Dollar liegen. Dabei geht Walmart in den USA von stärkeren Geschäften aus.

Aktie bleibt interessant

Trotz der eher gedämpften Stimmung an der Wall Street dreht die Aktei von Wall Mart mit Handelsstart leicht in Plus. Die Geschäfte beim größten amerikanischen Einzelhändler laufen weiterhin gut. Mit einem geschätzten KGV von 31 ist die Aktie zwar kein Schnäppchen mehr, bietet aber durchaus noch Potenzial für konservative Anleger mit Weitsicht. Wer investiert ist, der sollte auch weiterhin an der Aktie festhalten.

Von Markus Weingran

Foto: QualityHD / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien von Goldminen: Für wen sich die Investition eignet