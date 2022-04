Walmart hat sich zur Tech-Company und zum größten Amazon-Konkurrenten gewandelt

Werbung

Walmart ist kein klassischer Einzelhändler mehr. Seit dem Jahr 2016 transformiert sich der größte Arbeitgeber der Welt zur Tech-Company. Inzwischen kann man den Einkauf nicht nur online bestellen, sondern sich diesen auch in den Kühlschrank einräumen lassen. Walmarts Technologieschmiede „Store No. 8“ hat und wird für weitere Innovationen sorgen.

US-E-Commerce-Markt steckt in den Kinderschuhen – Ideale Rahmenbedingungen

In den Jahren von 2017 bis 2021 konnte Walmart seinen Umsatz im E-Commerce-Bereich um über 40 % pro Jahr steigern und in diesem Bereich schneller als Amazon wachsen. Laut emarketer hat Walmart 7,2 % der gesamten E-Commerce-Einnahmen aus den USA verbucht und damit den Vorsprung gegenüber eBay weiter ausgebaut. Gemäß ecommerce360 wurden selbst im Pandemiejahr 2021 lediglich 19 % der US-amerikanischen Gesamteinzelhandelsumsätze online erwirtschaftet. Trotz dieses Sondereffektes soll der globale E-Commerce-Markt bis zum Jahr 2025 weiterhin zweistellig wachsen. Der globale Offline-Einzelhandel hat aufgrund der zahlreichen Lockdowns Nachholbedarf.

Mit 2,3 Millionen Mitarbeitern zum Amazon-Konkurrenten transformiert

Walmart U.S. ist das größte, sowie das wichtigste Segment und umfasst neben den US-Einzelhandelsketten auch das gesamte E-Commerce-Geschäft. Letztes Jahr wurde in den USA Walmart+ ins Leben gerufen. Das ist die Antwort auf Amazons Prime-Mitgliedschaft. Abonnenten erhalten ihren Einkauf bei einem Mindestbestellwert von 35 USD direkt aus dem umliegenden Geschäft, am selben Tag, kostenlos nach Hause geliefert. Bei einem Einkauf auf Walmart.com gibt es für Mitglieder keinen Mindestbestellwert. Die Ware trifft am nächsten, spätestens am übernächsten Tag bei dem Kunden ein. Auch beim Tanken kann gespart werden. Pro Gallone erhalten Mitglieder an Partner-Tankstellen 5 Cent Rabatt. Mit „Shop & Check out“ können Kunden während des Einkaufs die Barcodes ihrer Produkte scannen und mit dem Smartphone an der „Self-Check-Out-Station“ bezahlen, ohne sich anstellen zu müssen. Es gibt noch weitere Vorteile, wie Rabatte auf Arzneimittelrezepte, Finanz-Dienstleistungen und Zugriff auf exklusive Deals und Events.

Mehrwert für die Kunden durch „InHome“

Als InHome-Mitglied wird der Einkauf noch in den Kühlschrank eingeräumt. Auch Retouren können abgeholt werden. Die Wohnungen werden dafür mit speziellen Schlössern versehen. Die Lieferboten sind mit Körperkameras ausgestattet, damit misstrauische Kunden den Vorgang per Livestream überwachen können. Im Januar beschloss Walmart, diesen Bereich massiv auszubauen. Bis Ende des Jahres soll er für 30 Millionen US-Haushalte zugänglich sein. Dafür werden über 3.000 zusätzliche Lieferfahrer eingestellt und eine vollelektrische Lieferwagen-Flotte aufgebaut. Der Dienst kostet rund 150 USD pro Jahr und beinhaltet auch die Vorteile von Walmart+. Mit „Walmart Voice“ hat das Unternehmen zudem einen eigenen Sprachassistenten erschaffen, mit dem Kunden beispielsweise Lebensmittel bestellen oder in ihren Einkaufswagen legen können.

Walmart International und Sam’s Club für zusätzliches Wachstum und Diversifikation

Walmart ist noch in 25 weiteren Ländern außerhalb der USA tätig. Dazu gehören unter anderem Kanada, Chile und China. Neben den Offline-Filialen werden im Ausland auch Einnahmen durch Onlineshops erwirtschaftet. Beispiele hierfür wären walmart.mx oder flipkart.com aus Indien. In China konnte Walmart seinen Nettoumsatz im vierten Quartal 2021, verglichen mit dem Vorjahresquartal, um 26,7 % steigern. Das ist vor allem auf das rasant wachsende E-Commerce-Geschäft zurückzuführen. Mit „Sam’s Club“ betreibt Walmart einen weiteren Discounter in den USA, welcher nur für Clubmitglieder vorgesehen ist. Auch mit diesem Tochterunternehmen ist die Walmart-Gruppe online präsent. Damit steht Walmart in direkter Konkurrenz mit dem Warenhaus-Betreiber Costco Wholesale, der in diesem Bereich umsatztechnisch die Nase vorne hat.

Ironischerweise ist ein Filialnetz entscheidend für den Onlinevertrieb

Zum einen können Kunden ihren Einkauf online bestellen und selbst abholen. Das spart Zeit und der Kunde hat die Kontrolle über seine Waren. Zum anderen können die Lebensmittel schneller an den Endkunden versendet und sogar eingeräumt werden. Darüber hinaus fungieren die Geschäfte auch als Warenlager. 90 % der US-Bevölkerung leben im 10 Meilen Umkreis von einem Walmart-Geschäft. Davon ist Amazon noch weit entfernt.

