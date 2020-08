Warum die Investoren von Tencent das WeChat-Verbot von Trump nicht fürchten sollten

Der chinesische Technologieriese Tencent hat kürzlich die Anleger mit einem großen Gewinnanstieg im zweiten Quartal überrascht. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 29 % auf 114,9 Milliarden Yuan (16,2 Milliarden US-Dollar) und übertrafen damit die Schätzungen um 2,2 Milliarden Yuan.

Der Gewinn stieg um 37 % auf 33,1 Milliarden Yuan (4,7 Milliarden US-Dollar), womit die Erwartungen um 5,5 Milliarden Yuan übertroffen wurden. Der bereinigte Gewinn, der Investitionen und andere einmalige Transaktionen ausschließt, stieg um 28 % auf 30,1 Milliarden Yuan (4,3 Milliarden US-Dollar).

Diese beeindruckenden Wachstumsraten zeigen, dass die Geschäfte von Tencent nach wie vor auf Hochtouren laufen. Sie deuten auch darauf hin, dass die jüngste Drohung von Präsident Trump, WeChat in den USA zu verbieten - was nur einen kleinen Prozentsatz seiner Nutzer betreffen wird - dem Geschäft nicht nennenswert schaden wird. Lass uns untersuchen, wie sich die vier Kerngeschäfte von Tencent während des Quartals entwickelt haben, und ob die Aktie von Tencent nach der Rallye von fast 60 % in den letzten 12 Monaten noch Luft nach oben hat.

1. Das Spielgeschäft wächst

Die Online-Spieleinnahmen von Tencent stiegen im Jahresvergleich um 40 % und machten 34 % des Umsatzes aus. Das war eine Beschleunigung gegenüber dem 31 %igen Umsatzwachstum der Abteilung im ersten Quartal, das bereits davon profitierte, dass während der COVID-19-Sperren mehr Menschen Videospiele spielten.

Tencent schrieb das anhaltende Wachstum den soliden Verkäufen der Top-Smartphone-Spiele zu, darunter Peacekeeper Elite und Honor of Kings, die den anhaltenden Rückgang im PC-Spielgeschäft leicht ausgleichen konnten. Außerdem gewinnt das Unternehmen weiterhin neue Kunden in Übersee mit erfolgreichen Spielen wie PUBG Mobile und Activision Blizzard’s Call of Duty Mobile.

2. Das Social-Networking-Geschäft expandiert

Die Einnahmen von Tencent aus sozialen Netzwerken, die hauptsächlich aus Mehrwertdiensten über WeChat (in China als Weixin bekannt), QQ, Tencent Music und Huya stammen, stiegen um 29 % und machten 23 % des Umsatzes aus.

Das war eine Beschleunigung gegenüber dem 23 %igen Wachstum im ersten Quartal. Tencent führte dieses Wachstum auf die Übernahme von Huya im April, das Wachstum von Tencent Music bei den Musikabonnements und den höheren Verkauf von virtuellen Artikeln in seinen auf Social-Network-Spielen zurück.

Die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) von WeChat stiegen im Jahresvergleich um 6,5 % auf 1,21 Milliarden. Die MAUs von QQ gingen um 8,4 % auf 648 Millionen zurück, aber dieser Rückgang wurde erwartet, da mehr Nutzer zu WeChat wechselten.

Während der Telefonkonferenz erklärte Tencent, dass Weixin und WeChat getrennte Apps seien und dass die Anordnung der Regierung Trump nur Auswirkungen auf die US-Version von WeChat haben könne. Nach Schätzungen von Apptopia befinden sich weniger als 2 % der täglichen aktiven WeChat-Nutzer (DAUs) in den USA. Diese Übersee-Nutzer generieren wahrscheinlich weniger Umsatz als die chinesischen Weixin-Nutzer, da die Übersee-Version von WeChat weniger Werbung anzeigt und Zugang zu weniger Mini-Programmen bietet.

3. Das Online-Werbegeschäft verzeichnete einen leichten Rückgang

Das Online-Werbegeschäft von Tencent, das Anzeigen über seine sozialen Netzwerke, mobilen Anwendungen und Streaming-Media-Dienste verkauft, steigerte seinen Umsatz jährlich um 13 % und machte 16 % des Umsatzes aus.

Damit verlangsamte sich das Wachstum von 32 % im ersten Quartal deutlich, als Tencent während der COVID-19-Sperrpause von den steigenden Verkäufen von Anzeigen für Videospiele, E-Commerce-Plattformen und Online-Bildungsdienste profitierte. Die Nachfrage nach Anzeigen für soziale Netzwerke blieb während des gesamten zweiten Quartals solide, aber dieses Wachstum wurde durch rückläufige Werbeeinnahmen von Tencent Video ausgeglichen.

Diese Verlangsamung war enttäuschend, aber das Anzeigengeschäft von Tencent wächst immer noch viel schneller als das älterer Werbeplattformen wie Baidu, SINA und Weibo.

4. Das Fintech- und Cloud-Geschäft belebt sich wieder

Die Einnahmen von Tencent im Bereich Fintech und Business Services - die hauptsächlich aus WeChat Pay, seinen integrierten Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Tencent Cloud stammen - stiegen jährlich um 30 % und machten 26 % der Einnahmen aus. Dies bedeutet eine Beschleunigung gegenüber dem 22 %igen Wachstum der Sparte im ersten Quartal.

Tencent stellte fest, dass seine Zahlungs- und Fintech-Dienstleistungen mehr tägliche Transaktionen sowie höhere Werte für jede Transaktion generierten. Tencent Cloud gewann im Laufe des Quartals auch mehr Kunden aus dem Internet und dem öffentlichen Sektor, gab aber keine genauen Wachstumsraten bekannt. Diese Expansion könnte Alibaba Probleme bereiten, das sowohl bei digitalen Zahlungen (über seine Tochtergesellschaft Alipay) als auch auf dem chinesischen Markt für Cloud-Infrastrukturen mit Tencent Cloud konkurriert.

Die wichtigsten Lektionen

Tencent gab keine Prognose für das Gesamtjahr ab, aber Analysten erwarten einen Anstieg der Einnahmen um 28 % und ein Gewinnwachstum von 29 %. Die Aktie ist mit dem fast 40-fachen des diesjährigen Gewinns nicht billig, aber das beeindruckende Wachstum der vier Kerngeschäfte rechtfertigt wohl diesen Aufschlag. Vorerst sollten sich Anleger nicht allzu viele Sorgen um die Drohungen der Trump-Regierung gegen WeChat machen. Stattdessen sollten sie den kurzfristigen Lärm ignorieren und sich auf das langfristige Wachstumspotenzial des Technologiegiganten konzentrieren.

