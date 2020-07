Warum die Teladoc-Aktie in der ersten Hälfte von 2020 um 128 % gestiegen ist

Was passiert ist

Die Aktien von Teladoc Health legten in den ersten sechs Monaten des Jahres um 128 % zu, wie aus Daten von S&P Global Market Intelligence hervorgeht. Der Marktführer im Bereich Telemedizin erfreut sich einer boomenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.

Na und?

Die Coronaviruspandemie lastet Krankenhäuser auf der ganzen Welt bis an die Grenzen ihrer Kapazität aus. Aus diesem Grund suchen die Gesundheitsbehörden verzweifelt nach neuen Wegen, um mehr Menschen besser versorgen zu können. Telemedizinische Dienste sind eine der besten Möglichkeiten, dies zu erreichen. Sie unterstützen Ärzte und andere medizinische Fachpersonen dabei, medizinische Beratung über Videokonferenzanwendungen auf Desktop-Computern und mobilen Geräten der Patienten durchzuführen.

Als führende virtuelle Pflegeplattform wächst Teladoc in rasantem Tempo. Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 41 % auf 180,8 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklung ist auf einen Anstieg von 61 % der bezahlten Mitgliedschaften in den USA und einen Anstieg von 92 % der Patientenbesuche zurückzuführen.

Was nun?

Teladoc hat in der zweiten Jahreshälfte bereits einen guten Start hingelegt. Nach kräftigen Kursgewinnen in den ersten Julitagen ist die Aktie im Jahr 2020 bis jetzt um 150 % gestiegen. Doch selbst nach der starken Rallye der Aktie könnten den Investoren noch weitere Gewinne bevorstehen.

Teladoc befindet sich noch am Anfang seines Wachstumszyklus. Das rasch expandierende Unternehmen hat einen potenziellen Patientenstamm von bis zu 1,1 Milliarden Menschen. Die Zahl seiner derzeitigen Kunden macht dementsprechend nur etwa 1 % seines riesigen adressierbaren Marktes aus.

Joe Tenebruso besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und wurde am 05.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Foto: Getty Images