Was droht den Versicherern wegen Corona? Allianz-Chef Oliver Bäte mit düsterer Prognose

"Es wird enorme Verluste für die Branche geben, es dauert nur eine Weile, bis diese eintreten", so Bäte in einem Interview mit Bloomberg Television. Und Bäte legt in dem Interview sogar noch nach: "Das Coronavirus hat unsere Branche wie ein Meteoriten-Einschlag getroffen".

Versicherer sind von der durch das Coronavirus ausgelösten Pandemie gleich doppelt betroffen: Zum einen dürften aufgrund des Lockdowns eine Reihe von Schadenersatzforderungen auf die Branche zukommen (allerdings sind in vielen Verträgen Pandemie-ereignisse explizit ausgeschlossen). Zum anderen legen die Unternehmen ihr Geld unter anderem an der Börse an und leiden so wie alle anderen Investoren auch unter den aktuellen Marktverwerfungen. In dem Interview wollte Bäte noch keinen Ausblick geben, ob und wie sich der ursprünglich von den Münchnern angepeilte operative Gewinn von 12 Milliarden Euro in diesem Jahr ändern wird.