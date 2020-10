Was hatten Apple, Amazon und T-Mobile US gemeinsam?

In der Godmode-PLUS-Analyse mit dem Titel Was haben Apple, Amazon und T-Mobile US aktuell gemeinsam? wurden am vergangenen Donnerstag die bullischen Fortsetzungsformationen in den Intradaycharts der drei Aktien vorgestellt. Es "roch" quasi nach einem Rallystart, die Werte waren für Ausbruchstrader sehr attraktiv. Enge Absicherungsmöglichkeiten boten bei allen drei Werten gute Chance-Risiko-Verhältnisse (CRV). Und tatsächlich machten die Bullen ernst, alle drei schossen steil nach oben und erreichten teilweise schon erste Ziele. Wir nehmen die Aktien erneut unter die charttechnische Lupe und ziehen eine Zwischenbilanz.

Apple

Die Apple-Aktie ist der schwächste der vorgestellten Werte und erreichte keines der beiden genannten Ziele. Dennoch bleiben die Bullen im Vorteil, die bullische inverse SSKS Bodenformation ist aktiv. Die Ziele bei 128 USD und am Allzeithoch könnten noch erreicht werden.

Einsteigerwissen: Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) Als CRV bezeichnet man das Verhältnis des möglichen Gewinns (Chance) im Vergleich zum durch Stop-Loss geplanten Verlust (Risiko). Eröffnet man einen Trade nahe einer charttechnischen Wendemarke (z.B. Kreuzunterstützung, Kreuzwiderstand, Ausbruchslevel), könnte ein Stop-Loss nicht weit von dieser Marke gesetzt werden. Liegt das Ziel der erhofften Bewegung nun 3 oder 4 Mal so weit entfernt wie die Stop-Loss-Marke, spricht man von einem CRV von 3:1 bzw. 4:1. Letztlich gibt dieser Wert an, ob ein Trade attraktiv oder weniger attraktiv erscheint. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Im Falle kurzfristiger Schwäche wären noch Rücksetzer bis zur Nackenlinie (schwarz) möglich, womit dann auch das Gap vom Montag noch geschlossen werden könnte. Absicherungen für bestehende Longtrades könnten z.B. unterhalb von 116 USD auf Stunden- und Tagesschlusskursbasis gesetzt werden.

Apple intradayAmazon

Die Amazon-Aktie erreichte das erste Rallyziel bei 3.330 - 3.350 und auch fast das zweite am Allzeithoch bei 3.552 USD. Jetzt konsolidiert sie auf hohem Niveau. Das Allzeithoch könnte durchaus noch erreicht werden, wobei Gewinnmitnahmen auf dem hohen Niveau bereits jetzt attraktiv erscheinen.

Absicherungen könnten ins Plus gezogen werden, z.B. knapp unter 3.330 oder 3.270 USD, spätestens aber unter 3.215 USD. Ein Ausbruch auf neue Allzeithochs könnte steigende Kurse bis ca. 3.700 nach sich ziehen, ein Stop könnte als Trailing-Stop mit steigenden Kursen weiter nach oben gezogen werden.

Amazoncom Inc Aktie IntradayT-Mobile US

Sehr stark zeigte sich auch die Aktie von T-Mobile US, das erste Ziel am Allzeithoch bei 119,20 USD wurde schnell erreicht und überschritten. Die steile Rally könnte mit oder ohne Rücksetzer an das Ausbruchslevel bei 119,20 USD weiter in Richtung des zweiten Ziels bei 129 - 131 USD fortgesetzt werden.

Das hohe Kursniveau lädt aber auch hier zu (Teil)Gewinnmitnahmen ein. Absicherungen könnten mit den steigenden Kursen auch hier nach oben gezogen werden, je nach Risikoprofil z.B. knapp unter 118,40 oder 117,00 bzw. spätestens unter 115,20 USD.

TMobile US Inc intraday

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)