Was ist der bessere Kauf? Teladoc oder Moderna?

Moderna hat mehr zu bieten als nur einen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Diese Veränderung hat die Art und Weise verändert, wie Verbraucher den Arztbesuch sehen.

Wichtige Punkte

Die Pandemie hat die Gesundheitsbranche auf den Kopf gestellt, sei es bei der Notwendigkeit, neue Behandlungen schnell und sicher bereitzustellen, oder bei der Art und Weise, wie Patienten mit ihren Ärzten interagieren können, um versorgt zu werden.

Moderna steht bei der Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs an vorderster Front, obwohl sich Zweifel daran eingeschlichen haben, ob das Unternehmen nach dem Abklingen der Pandemie dieses Niveau halten kann. Auch Teladoc Health profitierte von dem Bedürfnis nach sozialer Distanzierung, aber da die schlimmsten Lockdowns nur noch eine Erinnerung sind, machen sich viele Sorgen, ob das Unternehmen weiterwachsen kann.

Im Folgenden argumentieren zwei Motley-Fool-Mitarbeiter, dass diese beiden Aktien aus dem Gesundheitsbereich infolgedessen eine sehr gute Zukunft haben. Welcher ist der bessere Kauf?

Das Argument für Moderna

Adria Cimino: Die Aktien von Moderna sind im letzten Jahr um mehr als 400 % gestiegen. Auch in diesem Jahr stiegen sie weiter an, da der Coronavirus-Impfstoff des Unternehmens Milliarden von US-Dollar an Umsatz und Gewinn einbrachte. Doch eine jüngste Enttäuschung hat dem Wert des Unternehmens einen Dämpfer verpasst.

Moderna hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr gesenkt, weil das Unternehmen den Ländern mit niedrigem Einkommen, die ohnehin schon weniger für die Impfdosen zahlen als Länder mit höherem Einkommen, Priorität einräumt. Die Nachricht bedeutet also nicht, dass die Nachfrage nach dem Moderna-Impfstoff sinkt, aber die Investoren haben die Aktie trotzdem abgestraft. Sie stürzte innerhalb von zwei Tagen um 32 % ab. Heute wird die Aktie mit weniger als dem Neunfachen des geschätzten Gewinns gehandelt, nachdem sie vor einigen Monaten noch einen Höchststand von 16 erreicht hatte.

Der zweitägige Verlust war kein Einzelfall. Die Moderna-Aktie hatte bereits in den letzten Wochen an Fahrt verloren, da sich die Anleger Sorgen machen, ob der Umsatz mit den Coronavirus-Impfstoffen nach der Pandemie zurückgehen wird.

Moderna hat jedoch wahrscheinlich eine dauerhafte Chance auf dem Coronavirus-Markt, da Experten davon ausgehen, dass das Virus bestehen bleiben wird. Das Unternehmen könnte also noch eine ganze Weile von der Auffrischungsimpfung profitieren. Außerdem entwickelt das Unternehmen einen kombinierten Grippe-/Coronavirus-/Allergie-Kandidaten.

Aber das Wichtigste ist: Moderna wird sich wahrscheinlich nicht mehr lange allein auf den Coronavirus-Markt verlassen müssen. Denn das Unternehmen hat eine volle Pipeline - und einen marktnahen Kandidaten mit Blockbuster-Potenzial.

Moderna hat vor Kurzem die Phase-3-Studie für seinen Impfstoffkandidaten gegen das Zytomegalievirus (CMV) gestartet. CMV ist ein weit verbreitetes Virus, das eine Gefahr für ungeborene Babys und Menschen mit geschwächtem Immunsystem darstellt. Bisher gibt es noch keinen Impfstoff gegen CMV. Wenn die Zulassungsstudie erfolgreich verläuft, könnte Moderna als erstes Unternehmen damit auf den Markt kommen oder eines der ersten sein.

Das bedeutet eine Chance, einen enormen Marktanteil zu erobern. Das Unternehmen rechnet mit einem jährlichen Spitzenumsatz von bis zu 5 Mrd. US-Dollar mit CMV-Impfstoffen.

In Anbetracht der heutigen Umsätze mit Coronaviren und Auffrischungsimpfungen und der vielversprechenden Zukunft von Moderna im Bereich der mRNA-Therapien ist jeder Rückgang der Aktie eine gute Gelegenheit, um in diese langfristige Entwicklung einzusteigen.

Das Argument für Teladoc Health

Rich Duprey: Der Spezialist für virtuelle Gesundheitsfürsorge Teladoc stellt die Wall Street auf den Kopf, die erwartet hatte, dass die Zahl der virtuellen Arztbesuche drastisch zurückgehen würde, wenn die Zahl der gegen COVID geimpften Menschen steigt. Weil eine wiedereröffnete Wirtschaft die Menschen dazu ermutigen würde, sich wieder aus ihren Häusern zu wagen und sich in Umgebungen wohler zu fühlen, in denen sie in der Nähe anderer sind, würde die Bereitschaft, Telemedizin zu nutzen, im gleichen Maße sinken. Theoretisch macht das Sinn, aber so sieht es nicht aus.

Im Geschäftsbericht von Teledoc zum dritten Quartal des vergangenen Monats wurden weltweit 10,5 Millionen virtuelle Besuche verzeichnet, das sind 20 % mehr als im gesamten Jahr 2020. Die virtuellen Besuche in den USA liegen zur gleichen Zeit 45 % über dem Vorjahreswert. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat sich der Gesamtumsatz mehr als verdoppelt.

Die Bequemlichkeit virtueller Arztbesuche, die während der Pandemie entdeckt wurde, kommt bei den Patienten auch jetzt noch gut an, nachdem sie die Krise überwunden haben. Außerdem profitieren alle davon: Patient, Arzt und Versicherer.

Die Telegesundheitsdienste haben bewiesen, dass es sich lohnt, das Experiment zu wiederholen, Termine zu vereinbaren, überfüllte Wartezimmer zu meiden und bequem zu Hause zu bleiben. Die Ärztinnen und Ärzte erhalten außerdem einen einfacheren und früheren Zugang zu ihren Patienten, insbesondere zu chronisch kranken Patienten, die eine intensivere Betreuung benötigen, was ihre Gesundheitsergebnisse verbessern dürfte. Das wiederum sollte die Kosten für die Krankenversicherer senken.

In seiner jüngsten Präsentation prognostizierte Teladoc für das Jahr 2022 einen Umsatz von 2,6 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten, die von 2 Mrd. US-Dollar ausgingen, mit einem jährlichen Zinseszinseffekt von 25 bis 30 % bis 2024, wenn der Umsatz 4 Mrd. US-Dollar erreichen wird.

Doch das ist nur ein Teil dessen, was Teladoc zu bieten hat. Letztes Jahr hat Teladoc das Unternehmen Livongo Health übernommen, das künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um seinen Abonnenten Tipps für eine gesündere Lebensweise zu geben. Am Ende des dritten Quartals waren insgesamt 725.000 Mitglieder in einem der Programme eingeschrieben, das sind 31 % mehr als im Jahresvergleich.

Da Livongo nicht nur Diabetiker, sondern auch Menschen mit anderen Krankheiten wie Bluthochdruck und Gewichtsmanagement anspricht, wird sich auch der Markt exponentiell vergrößern. Kurz gesagt, die Aktie des Gesundheitsunternehmens hat mehrere Möglichkeiten, die Patientenversorgung zu verändern und die Anleger zu belohnen, da die Aktie von Teladoc gegenüber ihren jüngsten Höchstständen um 65 % gefallen ist.

Beide Aktien haben noch lange Wachstumsperspektiven. Die Entwicklung neuer Blockbuster-Therapien kann den Unternehmen und ihren Anlegern beträchtliche finanzielle Vorteile bringen, während diese Veränderung der Interaktion zwischen Patienten und Ärzten einen langsameren, aber stetigeren Weg zum Wohlstand darstellt.

Der Artikel Was ist der bessere Kauf? Teladoc oder Moderna? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Adria Cimino Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 26.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Rich Duprey und Adria Cimino besitzen keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool empfiehlt Moderna Inc.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images