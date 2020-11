Weitere DAX-Erholung vor der FED-Sitzung

Ein weiterer Plustag fügt sich in die Wochenbilanz ein. Damit wurden alle Verluste der Vorwoche aufgeholt und die 200-Tage-Linie wieder erobert. Welche Meldungen sorgten für diese Euphorie am Aktienmarkt?

Starke Fortsetzung der DAX-Bewegung

Erneut fand eine starke Eröffnung statt, welche den DAX direkt in die Kurslücke vom 23. Oktober zurückführte. Über 12.400 Punkten gab es deutliche Anschlusskäufe, welche sich auf den Wahlausgang in den USA bezogen und zudem die Daten der deutschen Industrie honorierten. Denn die Auftragsbücher füllten sich im September wegen der robusten Binnennachfrage den fünften Monat in Folge, diesmal um 0,5 Prozent zum Vormonat. Damit verlangsamt sich der Aufschwung, ist jedoch weiterhin gut sichtbar.

Im Hochpunkt wurden knapp 12.600 Punkte erreicht und damit ein Kursniveau, welches zuletzt am 23. Oktober auf der Kurstafel stand. Eine weiter steigende Wall Street untermauerte diesen Verlauf, auch wenn hier noch immer nicht alle Auszählungen im Präsidentschafts-Wahlkampf vollzogen werden konnten.

Die Eckdaten des Handelstages lesen sich wie folgt:

Eröffnung 12.420,88PKT Tageshoch 12.591,30PKT Tagestief 12.398,59PKT Vortageskurs 12.324,22PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf zeigt den starken Donnerstag im Detail:

Ob sich dieses Niveau und der Trend letztlich am Freitag ebenfalls durchsetzen kann, ist sicherlich auch von der heutigen Sitzung der amerikanischen Notenbank abhängig. Sie tagte bereits seit gestern und gibt 20.00 den aktuellen Leitzins bekannt sowie ausführliche Antworten zur Geldploitik ab 20.30 Uhr in der Pressekonferenz.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Einer der beiden einzigen Verlierer im DAX war die Münchner Rückversicherung. Als größter Rückversicherer der Welt meldete das Unternehmen zwar einen Gewinn im dritten Quartal, lässt aber den Blick auf das Gesamtjahr offen. Bisher wurden knapp eine Milliarde Euro in den ersten neun Monaten an Gewinn erwirtschaftet, doch bleibt weiter unklar, welche Folgeschäden durch Corona hier in der Bilanz abgedeckt werden müssen. Allein im dritten Quartal kosteten Veranstaltungsausfälle und Betriebsunterbrechungen das Unternehmen rund 800 Millionen Euro, insgesamt wird der Schaden auf bisher 2,3 Milliarden ausgewiesen.

Darüber sprachen wir am Morgen mit unseren Händler:

Der Gewinner im DAX war Delivery Hero. Nachdem die Zahlen von Hello Fresh bereits zum Wochenstart den Trend zu Essenslieferungen in der Pandemie-Zeit untermauerten, konnte heute auch beim jüngsten DAX-Mitglied die Charttechnik ein Signal liefern. Ein neues Allzeithoch begeisterte die Anleger und ließen die Erfolgsstory, welche international noch einmal mit der Übernahme des südkoreanischen Start-ups Woowa Brothers fortgesetzt werden soll, entsprechend aufleben.

Auf dem zweiten Platz fand sich die Linde-Aktie wieder. Wir sprachen darüber bereits in dieser Woche nach der Meldung zum neuen Wasserstoff-Kraftwerk in den USA. Der Konzern sieht hierbei weiter enormes Potenzial für den Einsatz von Wasserstoff in Transportmitteln wie Lkws, Zügen, Bussen und Fähren. Linde-Chef Steve Angel sagte nach der Vorlage der Quartalszahlen heute:

"Angesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte".

Bereits jetzt werden mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz mit der Produktion, dem Vertrieb, der Speicherung und der Anwendung von Wasserstoff erwirtschaftet. Dies lässt Linde auch vor dem Hintergrund eines möglichen US-Präsidenten Biden sehr positiv in die Zukunft blicken, da unter seinem Wahlprogramm die Entwicklung solcher Technologien stark gewichtet ist.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie wirkte sich dieser erneut starke Handelstag auf das mittelfristige Chartbild vom DAX aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Wir sahen bisher kaum eine Abschwächung des Momentums. Mit 243 Punkten Aufschlag im XETRA-Handel wurde eine eindrucksvolle Rally skizziert, die sich nun wieder der alten Handelsspanne aus September / Oktober nähert:

Auch wenn bis dato keine Entscheidung im Präsidentschafts-Wahlkampf vollzogen ist, blicken die Börsen positiv nach vorne. Am Abend wird ab 20.00 Uhr noch die FED-Sitzung spannend, in der US-Notenbankpräsident Jerome Powell die Ansichten zur Geldpolitik offenbart. Gerade vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte es hier noch eine Überraschung geben.

