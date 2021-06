Wejo nimmt an der Eröffnung des Credit Suisse Mobility Start-up Forums teil

Wejo Limited („Wejo“), ein weltweit führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, gab heute seine Teilnahme an der Eröffnung des Credit Suisse Mobility Start-up Forums am Dienstag, 22. Juni 2021, bekannt. Richard Barlow, Gründer und CEO von Wejo, und CFO John Maxwell diskutieren in Einzelgesprächen mit Investoren die Mission des Unternehmens, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen mithilfe von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu revolutionieren.

Weitere Informationen für Investoren finden Sie unter https://www.wejo.com/investor-relations.

Über Wejo

Wejo ist der führende Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Durch Transformation und Interpretation von historischen Fahrzeugdaten und Daten, die fast in Echtzeit aus Fahrzeugen gesammelt werden, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von über 10,7 Millionen Fahrzeugen und mehr als 44,4 Milliarden Fahrten weltweit über viele Fahrzeugmarken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und dann diese Datenströme in großem Maßstab standardisiert und optimiert. Wejo arbeitet mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um aus diesen Daten Einsichten zu gewinnen, die Mehrwert für Verbraucher erschließen. Gestützt auf die umfassendsten und zuverlässigsten Daten, Informationen und Erkenntnisse ist Wejo dabei, eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle zu schaffen. Wejo, 2014 gegründet, beschäftigt heute über 200 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Manchester, England. Weitere Informationen finden Sie unter: www.wejo.com.

