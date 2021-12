Whitestone REIT kündigt monatliche Dividende an

Das US-Unternehmen Whitestone REIT (ISIN: US9660842041, NYSE: WSR) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,035833 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,43 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 9,50 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,53 Prozent (Stand: 17. Dezember 2021).

Die Auszahlung für Oktober erfolgt am 13. Januar 2022 (Record date: 4. Januar 2022). Whitestone ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1998 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt und betreibt Gewerbeimmobilien in den US-Bundesstaaten Texas, Arizona and Illinois. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 32,44 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 29,90 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 19,20 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 466,57 Mio. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de