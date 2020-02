Wirecard: Anhörungsverschiebung im „FT“-Verfahren verunsichert Anleger – Aktie droht ihren Schwung zu verlieren

Die Aktien von Wirecard haben am Montag bereits im vorbörslichen Handel die Verluste vom Freitag ausgeweitet. Zu Handelsbeginn lag das Minus dann noch bei 1,3 Prozent. Händler begründeten das Minus mit einem Medienbericht, dem zufolge der Zahlungsdienstleister eine erste Anhörung im Verfahren gegen die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ vor dem Landgericht München abgesagt haben soll. Den Termin für die mündliche Verhandlung hat die Vorsitzende Richterin auf Antrag der Klageseite abgesetzt“, bestätigte eine Sprecherin des Gerichts gegenüber der „Welt“.

Damit könne die Unsicherheit am Markt hinsichtlich des Verfahrens wieder zunehmen, sagte ein Börsianer, zumal über die Gründe des Rückziehers von Wirecard nichts bekannt sei. Dass sich beide Seiten in dem Verfahren gütlich einigen könnten, sei sehr unwahrscheinlich. Eher könne Wirecard die Bilanzprüfung durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG abwarten, um diesen Bericht im Verfahren zu nutzen. „Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht“, hieß es seitens Wirecard.

Kann die Aktie den Schwung der letzten Wochen aufrecht erhalten?

Zuletzt hatte die Wirecard-Aktie wieder ordentlich aufholen und die 140-Euro-Marke testen können. Nach den guten Zahlen am Freitag ging es aber dennoch bereits bergab, da viele Anleger bereits mit Ergebnissen zu dem KPMG-Bericht gerechnet hatten, der Stand jetzt noch im ersten Quartal veröffentlicht werden soll.

Mit der heutigen Meldung und dem neuen Druck auf der Aktie ist der Kurs wieder gefährlich nahe sowohl an die 200- als auch an die 21-Tage-Durchschnittslinie gesunken und droht, Momentum zu verlieren.

