Wochenausblick: DAX – Lage bleibt labil. Berichtssaison kommt in Fahrt!

Zum Wochenschluss zogen die Renditen am Anleihemarkt erneut deutlich an. Aussagen von mehreren Fed-Mitgliedern deuten daraufhin, dass die US-Notenbank möglicherweise schon im März an der Zinsschraube dreht. Bei den Edelmetallen blieb dies derweil ohne Wirkung. Der Goldpreis stagnierte zum Wochenschluss im Bereich von 1.820 US-Dollar pro Feinunze und die Notierung für Silber bei 23 US-Dollar. Am Ölmarkt haben die Bullen das Zepter weiterhin in der Hand. Die vierte Woche in Folge legte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zu und schloss am Freitag im Bereich on 85,30 US-Dollar.