Workiva gibt Gewinner der „2020 Partner of the Year Awards“ bekannt

Technologie- und Beraterfirmen auf dem virtuellen Global Partner Summit ausgezeichnet

Workiva Inc. (NYSE:WK), das Unternehmen, das komplexe Arbeitsaufgaben vereinfacht, gab heute die Gewinner der 2020 Workiva Partner of the Year Awards bekannt. Mit den Auszeichnungen werden Workiva-Partner gewürdigt, die ihre bedeutenden branchen- und lösungsspezifischen Erfahrungen genutzt haben, um Workiva-Kunden bei der Optimierung der Prozesstransformation und bei einer intensiveren Nutzung der Workiva-Plattform zu unterstützen. Die Preisträger wurden während des ersten virtuellen Global Partner Summit des Unternehmens ausgezeichnet, der vom 13. bis 14. Oktober stattfand.

„Unser vielfältiges Partner Ecosystem ist entscheidend für den Erfolg unserer Kunden, die auf die Workiva-Plattform vertrauen, wenn es darum geht, die universellen Herausforderungen der Daten-, Prozess- und Berichtskomplexität zu lösen“, sagte Mike Rost, Vice President für Partner und Allianzen bei Workiva. „Es ist uns eine Ehre, die diesjährigen Preisträger zu würdigen, die beständige Innovation und Zusammenarbeit bewiesen und einen nachhaltigen Einfluss auf das Geschäft unserer Kunden ausgeübt haben.“

Gewinner der „2020 Workiva Partner of the Year Awards“

Global Partner of the Year – Deloitte

– Deloitte North American Partner of the Year – KPMG

KPMG EMEA Partner of the Year – Deloitte – Großbritannien, Frankreich, Spanien

Deloitte – Großbritannien, Frankreich, Spanien Asia Pacific Partner of the Year – Deloitte – Asien-Pazifik

Deloitte – Asien-Pazifik North American Mid-Market Advisory Partner of the Year – Clearview Group

Clearview Group Technology Partner of the Year – FloQast

Weitere Informationen über den „2020 Workiva Partner of the Year Award“

Deloittearbeitet weltweit mit Workiva zusammen, um durch die Kombination ihrer Kompetenzen hinsichtlich Implementierung und Managed Services mit fundiertem Branchen-Know-how aktiv neue digitale Geschäftschancen zu identifizieren, Lösungen für bestehende Kunden zu erweitern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Deloitte integrierte die Workiva-Plattform in sein Dienstleistungsangebot und ist so in der Lage, Unternehmen bei der Bewältigung ihrer anspruchsvollsten Herausforderungen zu helfen und den sich ändernden Vorschriften und Branchenauflagen immer einen Schritt voraus zu sein.

KPMG hat Workiva-Kunden konsequent in zahlreichen Aspekten des integrierten Risikomanagements unterstützt, darunter Sarbanes-Oxley-Compliance, interne Revision und Enterprise Risk Management. Die Kombination der Workiva-Plattform mit der Risikoberatung und Expertise von KPMG hat die Zusammenarbeit zwischen den Compliance-Funktionen optimiert und intensiviert und das Risikomanagement für Kunden in ganz Nordamerika verbessert.

Clearview Groupliefert auf der Workiva-Plattform beispielhafte Kundendienstleistungen für eine Vielzahl von Lösungen. Clearview Group ist ein vertrauenswürdiger Berater ihrer Kunden und arbeitet Seite an Seite mit Workiva, um spezielle Lösungen zu liefern, die zielgerichtet komplexe geschäftliche Herausforderungen bewältigen.

FloQast hat eine eigene Integration innerhalb der Workiva-Plattform vorgenommen, die den gesamten Prozess von der Erfassung bis zur Berichterstattung automatisiert und damit kostspielige Ineffizienzen eliminiert, die zu ungenauen Jahresabschlüssen führen können. Infolgedessen profitieren gemeinsame Kunden von einer verbesserten Transparenz der Anwendungen und einem höheren Maß an Vertrauen in die von ihnen gemeldeten Daten.

Weitere Informationen über das Workiva Partner Ecosystem erhalten Sie unter workiva.com.

Über Workiva

Workiva Inc. Inc. (NYSE: vereinfacht die komplexe Arbeit für Tausende von Unternehmen weltweit. Kunden vertrauen der offenen, intelligenten und intuitiven Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams zu verbinden. Das Ergebnis: verbesserte Effizienz, größere Transparenz und geringeres Risiko. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

Fordern Sie eine Workiva-Demo an: www.workiva.com/request-demo Lesen Sie den Workiva-Blog: www.workiva.com/blog Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva/ Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/Workiva Folgen Sie Workiva auf Instagram: www.instagram.com/workivalife

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005797/de/

Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com