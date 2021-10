X-Chem übernimmt ComInnex

Ausbau der funktionellen und globalen Marktführung in niedermolekularer Arzneimittelforschung

X-Chem, Erfinder der DEL-Technologie (DEL: DNA-encoded library) und anerkannt für seine aussagekräftigen Ergebnisse in der niedermolekularen Arzneimittelforschung, meldete heute die Übernahme von ComInnex, einem führenden europäischen Anbieter synthetischer Chemiedienstleistungen und neuartiger chemischer Technologien zur Unterstützung der Arzneimittelforschung im Frühstadium.

Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen in der Wirkstoffforschung weltweit schafft die sich ergänzende Verbindung zwischen einem nordamerikanischen Marktführer im Bereich DEL und medizinische Chemie und einem europäischen Marktführer im Bereich synthetische Chemie und kundenspezifische DEL-Dienstleistungen die Kapazität, Präsenz und Kompetenz, um den Kundenbedürfnissen auf globaler Ebene besser gerecht zu werden.

„Als vereintes Unternehmen mit einer größeren globalen Präsenz sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach innovativen Chemielösungen und hochwertiger Wirkstoffforschung weltweit zu erfüllen“, bemerkte Matt Clark, Ph.D., CEO von X-Chem. „Die Übernahme von ComInnex erweitert die Kompetenz von X-Chem und den Umfang an DEL-Dienstleistungen, um Biopharma-Kunden jeglicher Größenordnung die exponentiellen Möglichkeiten in der niedermolekularen Arzneimittelforschung auf effiziente Weise zu eröffnen.“

„Die Kombination von X-Chem, dem weltweit führenden Anbieter und Pionier von hochwertiger DEL-Technologie, und ComInnex, einem wegweisenden Unternehmen in Bezug auf wichtige Trends und neuartige Ansätze in der chemischen Wirkstoffforschung, wird eine leistungsfähige Partnerschaft für innovative Lösungen in der Arzneimittelentdeckung bieten“, kommentierte Alex Drijver, CEO von ComInnex.

Die technologische Kompetenz von ComInnex in der Fließchemie, Photochemie und Softwareentwicklung wird die Kapazitäten von X-Chem erweitern und so die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen für Arzneimittelentwickler auf globaler Ebene unterstützen.

Über X-Chem

X-Chem, Inc. ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der niedermolekularen Wirkstoffforschung, das Pharma- und Biotech-Unternehmen eine vollständige nahtlose Lösung für das Screening, die Hit-Validierung und Optimierung von Wirkstoffkandidaten bietet. Als Pionier der DEL-Technologie (DNA-encoded chemical library) nutzt das Unternehmen seine marktführende DEL-Plattform, um neuartige niedermolekulare Wirkstoffkandidaten für herausfordernde, hochwertige Therapieziele zu entdecken. X-Chem befähigt Partner, simultane und rapide Screening-Aktivitäten und eine problemlose Hit-Identifizierung für Milliarden verschiedener arzneimittelähnlicher Präparate durchzuführen, welche die gewünschte Selektivität und Wirkungsweise mit attraktiven physiochemischen Eigenschaften aufweisen. Die hauseigenen Optimierungsdienste für Wirkstoffkandidaten ermöglichen es Kunden, ihre Präparate direkt voranzubringen und hochwertigere Ergebnisse zu erzielen. Unsere Kompetenz in medizinischer Chemie, kundenspezifischer Synthese und skalierbarer Prozesschemie ermöglichen es uns, alle Aspekte der Arzneimittelforschung zu unterstützen, einschließlich der Optimierung von Wirkstoffkandidaten und Kandidaten-Identifizierung.

Über ComInnex

ComInnex ist eine im Bereich synthetische Chemie tätige Unternehmensgruppe mit Spezialisierung auf niedermolekulare Entwicklung und Synthese. ComInnex ist in Budapest, Ungarn, ansässig und unterstützt die Arzneimittelforschung durch eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen mit Fokus auf neueste Technologien und unter Einbeziehung neuer, aufkommender Trends. Die Plattform und das Toolkit von ComInnex ermöglichen die schnelle Entwicklung und Validierung neuartiger E3-Ligase-Liganden und Binder für den gezielten Proteinabbau, um Forschungsprojekte in diesem Bereich zu beschleunigen.

