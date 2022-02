Yokogawa als Systemintegrator ausgewählt: Feldversuch in der offenen Prozessautomatisierung

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841)gibt bekannt, von ExxonMobil als Systemintegrator für den ersten Feldversuch einer offenen Prozessautomatisierung* (Open Process Automation, OPA) ausgewählt worden zu sein. Damit soll eine gesamte Produktionsanlage bedient werden. Der Feldversuch wird in einer Fertigungsanlage von ExxonMobil an der US-amerikanischen Golfküste stattfinden. Dabei sollen das bestehende verteilte Steuerungssystem (Distributed Control System, DCS) und programmierbare logische Kontrollsysteme (programmable logic controllers, PLC) mit einem einfachen, integrierten System ersetzt werden, das den Open Process Automation Standard (O-PAS) erfüllt. Das Projekt enthält fortschrittliche Steuerungskapazitäten, die über die Implementierung von OPA-Technologien und -Oberflächen implementiert werden.

„Es ist wunderbar, dass ExxonMobil diesen wichtigen Meilenstein mit Yokogawa erreicht hat und nun den ersten Feldversuch mit einem OPA-System in einer bestehenden ExxonMobil Fertigungsanlage starten kann“, so Ryan Smeltzer, OPA-Program Manager der ExxonMobil Research and Engineering Company. „Das Projekt wird sich den bedeutenden Fortschritt zunutze machen, der bei den Tests von OPA-Komponenten und den O-PAS-Standards in enger Kooperation mit Yokogawa erzielt wurde. Der OPA-Feldversuch ist der nächste Schritt bei der Kommerzialisierung von OPA und beim zusätzlichen Wertgewinn aus unseren Automations- und Kontrollsystemen.“

Die meisten Prozessindustrien sind mit der Integration zahlreicher unternehmenseigener Systeme in beinahe jede Prozessanlage und -einrichtung belastet. Dazu zählen Ausführungssysteme der Fertigung, DCSe, PLCs und ihre jeweiligen menschlich-maschinellen Schnittstellen und Inputs/Outputs (I/O). Dies kann zu erhöhten Investitionskosten für neue Projekte und zu hohen Gesamtbetriebskosten, insbesondere im Betrieb und in der Wartung solcher Systeme, führen. Ein OPA-System ist dafür konzipiert, diese Herausforderungen zu beheben, indem die Integration der aktuellsten Komponenten von verschiedenen Lieferanten durch die Übertragbarkeit von Konfiguration und Anwendung unterstützt wird. Damit lassen sich die Gesamtkosten der Automationssysteme optimieren.

Der Feldversuch stellt einen bedeutenden Meilenstein in der fortgesetzten Unterstützung von ExxonMobil und der OPA durch Yokogawa dar. Weiterhin verschiebt er die OPA-Technologie von der Konzeption hin zu einer ausführbaren Alternative zur herkömmlichen Automation für die Prozessbranchen. Das Unternehmen begann, an der Front-End Konzeptions- und Designphase des Projekts zu arbeiten. Das OPA-Feldversuchssystem, das mit mehr als 2000 I/O verbunden ist, wird voraussichtlich im Jahr 2023 in Betrieb genommen.

Über die vergangenen zwei Jahre hinweg haben ExxonMobil und Yokogawa OPA-Technologien über gemeinsame Tätigkeiten in einem Testumfeld in der Nähe des Campus‘ von ExxonMobil in Houston, Texas, USA entwickelt, getestet und verbessert. Im Rahmen dieser gemeinsamen Arbeit wurden zahlreiche der OPA-Kernfunktionen im Vorfeld des Feldversuchs entwickelt und qualitativ ausgewertet. Zusätzlich zum Feldversuch werden die im Testumfeld des Entwicklungsbüros tätigen Mitarbeiter in Houston weiterhin OPA-Technologien implementieren und ausarbeiten, dies im Einklang mit der neuesten Version des O-PAS-Standard.

*Eine standardbasierte, offene, sichere, interoperable Prozesskontrollarchitektur, die derzeit vom Open Group Open Process Automation Forum (OPAF) entwickelt wird. Dabei handelt es sich um eine konsensbasierte Gruppe von Endbenutzern, Lieferanten, Systemintegratoren, Standardorganisationen und Akademien. Sowohl ExxonMobil als auch Yokogawa Electric Corporation sind Mitglieder des OPAF.

Über Yokogawa

Yokogawa bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Messung, Steuerung und Daten für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Chemie, Werkstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel. Yokogawa unterstützt seine Kunden bei Problemstellungen im Zusammenhang mit der Optimierung von Produktion, Anlagen und Lieferketten durch den effektiven Einsatz digitaler Technologien und ermöglicht so den Übergang zu autonomen Abläufen.

Yokogawa wurde im Jahr 1915 in Tokio gegründet und setzt sich mit seinem globalen, 17.500 Mitarbeiter umfassenden Netzwerk von 119 Unternehmen in 61 Ländern für eine nachhaltige Gesellschaft ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen und Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

