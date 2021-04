Zalando-Konkurrent About You knackt erstmals Umsatzmilliarde

Berlin (Reuters) - Der Online-Modehändler About You hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet.

Die Erlöse stiegen im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende Februar um 57 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro, wie die Otto-Tochter am Mittwoch mitteilte. "Wir haben unsere Chance in der Corona-Krise genutzt", sagte Firmenchef Tarek Müller im Reuters-Gespräch. Insidern zufolge strebt der Zalando-Konkurrent an die Börse und könnte dabei mit rund drei Milliarden Euro bewertet werden. Dazu wollte sich Müller nicht äußern und sagte lediglich: "Wir haben tolle Investoren. Uns stehen alle Türen offen." Neben dem Handelskonzern Otto ist auch der Finanzinvestor Heartland des dänischen Unternehmers Anders Holch Povlsen an About You beteiligt. Povlsen gehört Bestseller (Vero Moda) und er hat unter anderem auch in Zalando und Asos investiert.

Ähnlich wie Zalando profitiert das vor sieben Jahren in Hamburg gegründete Unternehmen von geschlossenen Modeläden in der Corona-Krise und dem immer normaler werdenden Einkauf im Internet. Inzwischen kommen die Hamburger, die in 23 Märkten aktiv sind, auf 30 Millionen aktive Kunden im Monat. Im Gegensatz zum Berliner Konkurrenten, der bereits seit Jahren börsennotiert ist und inzwischen als Dax-Kandidat gilt, fokussiert sich About You vor allem auf die jüngere Generation. Die Smartphone-App werde von manchen wie ein Modemagazin genutzt, sagte Müller.

Auch für die Zeit nach der Corona-Krise ist der Firmenchef zuversichtlich: "Der Online-Modehandel wird Rückenwind bekommen, weil es wieder mehr Anlässe geben wird, sich Mode zu kaufen – für Partys, Hochzeiten und Treffen mit Freunden." Müller will im laufenden Jahr "den Umsatz in Süd- und Nordeuropa stärker hochfahren", weiter expandieren und in Technologie investieren. Seit einiger Zeit bietet About You ihre eigene Technologie-Plattform als White-Label-Produkt an und hat unter anderen Marco Polo und Depot als Kunden gewonnen. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz in dem B2B-Segment um 61 Prozent zu.

Angesichts des starken Wachstums - in den vergangenen zwölf Monaten startete About You aus dem Home-Office heraus in 13 Ländern - schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen, war allerdings im vierten Quartal erstmals auf Basis des bereinigten Betriebsgewinns profitabel. Im Geschäftsjahr 20/21 schrumpfte der Betriebsverlust um 49 Prozent auf 36 Millionen Euro.