Zendesk-Aktie: Solide Zahlen sind nicht der Grund für 10,6 % Kursplus

Die Zendesk-Aktie hat im späten Handel des Donnerstags ein solides Kursplus erreicht. Insgesamt ist der Donnerstag sehr erfolgreich gewesen, am Freitagmorgen notieren die Anteilsscheine auch weiterhin um 10,6 % in Euro im Plus.

Aber die aktuelle Quartalsberichtssaison ist nicht der Grund, warum die Aktie so solide performt. Riskieren wir jedoch einen Blick auf beides: die Zahlen und den eigentlichen Auslöser. Beides sind vielleicht Anzeichen, dass diese Wachstumsaktie jetzt eher preiswert ist. -Aktie: Solides Wachstum Zendesk -Aktie: Solides Wachstum Bei der Zendesk-Aktie hat es im vierten Quartal erneut ein Umsatzwachstum in Höhe von 32 % im Jahresvergleich auf 375,4 Mio. US-Dollar gegeben. Mit einem Nettoverlust von 27,2 Mio. US-Dollar schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Auch die Ganzjahreszahlen sind mit einem Umsatzplus von 30 % auf aufgerundet 1,34 Mrd. US-Dollar sehr solide. Aber noch in den roten Zahlen. Für das erste Quartal soll der Umsatz auf 381 bis 387 Mio. US-Dollar wachsen, was für eine intakte Wachstumsgeschichte spricht. Im Gesamtjahr 2022 sollen die Erlöse hingegen rund um 1,7 Mrd. US-Dollar liegen, was einem Plus von rund 27 % entsprechen würde. Wie gesagt: Das Wachstum geht weiter. Aber das ist nicht der Auslöser für die Aktienkursperformance. Kurz bevor das Management der Zendesk-Aktie die frischen Zahlen veröffentlicht hat, gab es eine weitere Unternehmensmitteilung. Demnach haben die Verantwortlichen ein Übernahmeangebot geprüft, aber abgelehnt. Private Investoren hätten 127 bis 132 US-Dollar für jede Aktie geboten und das Unternehmen aufgekauft. Nach einer sorgfältigen Überprüfung kam das Top-Management jedoch zu dem Entschluss, dass das eigene Unternehmen mehr wert sei. Sowie auch, dass die langfristigen Wachstumsperspektiven der Zendesk-Aktie für Investoren einen signifikanten Mehrwert schaffen. Das ist für mich der eigentliche Auslöser, dass das Management ein mögliches Übernahmeangebot abgelehnt hat. Sowohl ein weiterer Verfahrensgang bei Übernahmen, aber auch die eigene werthaltige Wachstumsgeschichte sind vermutlich bedeutender als die frischen Quartalszahlen. Nicht günstig, aber … Nicht günstig, aber … Der Spezialist für Tech-Lösungen rund um einen hervorragenden Kundendienst ist im Moment mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 13,9 Mrd. US-Dollar bewertet. Entsprechend läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis der 2021er Zahlen bei knapp über 10. Günstig ist das natürlich nicht für ein Unternehmen, das mit Wachstumsraten um 30 % im Jahresvergleich kalkuliert. Trotzdem gibt es viele Möglichkeiten für die Zendesk-Aktie. Das Management tüftelte in der Vergangenheit beständig an neuen Lösungen, um Cross-Selling zu betreiben. Außerdem adressiert man bis jetzt erst einen Anteil des größeren Gesamtmarktes. Ohne Zweifel ist das eine interessante Wachstumsaktie, über die Foolishe Investoren jetzt erneut und langfristig orientiert zu diesen Bewertungsmaßstäben nachdenken können. Der Artikel Zendesk-Aktie: Solide Zahlen sind nicht der Grund für 10,6 % Kursplus ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt Aktien von Zendesk. The Motley Fool besitzt und empfehlt Aktien von Zendesk. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: Getty Images