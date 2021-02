Zendesk stellt neue Suite mit leistungsstarker Messaging-Lösung vor

Die neuen Enterprise-Funktionen setzen Zendesks Weg fort, Unternehmen den Zugang zu einem besseren Kundensupport zu erleichtern und zu beschleunigen

Zendesk, Inc. (NYSE:ZEN), ein Unternehmen für Kundenservice-Software mit Support- und Vertriebsprodukten zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, gab heute die generelle Verfügbarkeit seiner umfassenden Messaging-Lösung als Teil der neuen Zendesk Suite bekannt. Das neue Paket vereint alle Service-Funktionen von Zendesk, einschließlich Messaging, in einem Gesamtpaket, das eine radikale Vereinfachung im Bereich der Unternehmenssoftware darstellt.

Die leistungsstarken Messaging-Tools von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, nahtlose, bequeme und personalisierte Unterhaltungen zu führen, unabhängig davon, ob Kunden eine SMS schreiben, auf ihrem Computer chatten, sich über WhatsApp melden möchten oder einen anderen Kommunikationsweg wählen. Unternehmen können jetzt einfach out-of-the-box, mit integrierter Automatisierung und der Möglichkeit, entsprechend der Anforderungen moderner Unternehmen zu skalieren, vernetzte Gesprächserlebnisse über Web-, Mobil- und Social-Kanäle anbieten. Die Messaging-Lösung von Zendesk bietet außerdem zusätzliche Funktionen, wie proaktive Benachrichtigungen, die Aktivierung spezieller Bots von Drittanbietern und die Möglichkeit, dass Kunden direkt in der Unterhaltung Transaktionen durchführen können, beispielsweise wenn sie Produkte durchstöbern, Plätze reservieren oder Zahlungen vornehmen.

„Die Kunden von heute verlangen Echtzeit-Erlebnisse auf einem Niveau und in einem Tempo, das wir noch nie zuvor gesehen haben. Unternehmen können Kundenloyalität nicht als selbstverständlich betrachten. Der Einsatz veralteter, teurer Unternehmenssoftware, die Monate braucht, um betriebsbereit zu sein, gehört der Vergangenheit an", sagt Adrian McDermott, President of Products bei Zendesk. „Unternehmen brauchen die bestmögliche Technologie, um agil zu bleiben und den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Innerhalb weniger Stunden kann Zendesk Unternehmen dabei helfen, großartige Kundenerlebnisse zu liefern, bei denen Messaging im Mittelpunkt steht.”

Messaging hat sich schnell zum bevorzugten Kommunikationsweg für Unternehmen und Kunden entwickelt, da es bequem und schnell ist und ein personalisierteres Erlebnis bietet. Der Customer Experience (CX) Trends Report 2021 von Zendesk verdeutlicht diesen Wandel: Im Jahr 2020 ist die Nutzung von Social Messaging in Deutschland um 140 Prozent gestiegen, und 40 Prozent der deutschen Verbraucher gaben an, dass sie einen neuen Kanal ausprobiert haben, um Kontakt zum Kundenservice aufzunehmen. Vor allem Messaging und Bots treiben diesen Wandel voran.

„Verbraucher wollen heute mit Unternehmen auf die gleiche Weise kommunizieren, wie sie sich mit ihren Freunden und ihrer Familie unterhalten — mit persönlichen Nachrichten, um Fragen beantwortet zu bekommen und schnell und bequem Unterstützung zu erhalten. Jeden Tag nutzen bereits mehr als 175 Millionen Menschen auf der ganzen Welt WhatsApp, um Unternehmen zu schreiben. Unternehmen jeder Größe können ihre Kundenbeziehungen vertiefen und ihre Effizienz steigern, indem sie Messaging nutzen, um Menschen dort zu erreichen, wo sie erreicht werden wollen", sagt Kyle Jenke, Partnerships Director bei WhatsApp. "Durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Zendesk machen wir es für Unternehmen einfacher, ihren Betrieb während der laufenden Pandemie in die Online-Welt zu verlagern, damit sie trotz räumlicher Trennung nah an ihren Kunden bleiben können."

Zendesk war eines der ersten SaaS-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Unternehmen E-Mail-Support anbieten, demokratisiert hat. Mit seiner neuen Suite ist es nun führend beim Wandel hin zu Messaging-getriebenen Kundenbeziehungen. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen voll und ganz darauf konzentriert, den Kundenservice der Zukunft zu gestalten und Lösungen basierend auf der Überzeugung entwickelt, dass jede Beziehung zwischen einem Kunden und einer Marke durch eine einzige, nahtlose Konversation widergespiegelt werden sollte, unabhängig von Kanal oder Gerät.

Durch die Weiterentwicklung der neuen Suite um seine umfassenden Messaging-Lösungen rüstet Zendesk Unternehmen auch in Zukunft mit der passenden Technologie aus, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Unternehmen können damit auf einfache Art und Weise Kunden den gewünschten Support bieten, der einheitliche Mitarbeiter-Workspace hilft Serviceteams, erfolgreicher zu sein und die offene und flexible Plattform unterstützt Unternehmen ihre Teams aufeinander abzustimmen. Darüber hinaus bieten die IT-Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die skalierbare Infrastruktur und die branchenführenden Workforce- und Change-Management-Tools von Zendesk allen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Teams, Daten und Abläufe zu managen.

Als Teil der neuen Zendesk Suite hat Zendesk auch alle Servicefunktionen in einer umfassenden Lösung mit fünf neuen Paketen zusammengestellt, die alles beinhalten, was ein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein. Das neue, optimierte Angebot vereinfacht es Unternehmen, das richtige Modell für ihre individuellen Anforderungen zu wählen. Weitere Informationen zur neuen Zendesk Suite finden Sie unter www.zendesk.de/service.

Über Zendesk - Customer Service Champions

Wir bei Zendesk glauben, dass jede großartige Kundenbeziehung aus einem Gespräch entsteht. Deshalb haben wir ein Unternehmen für Kundenservice-Software aufgebaut, das Lösungen zur Gestaltung besserer Kundenbeziehungen entwickelt. Von Großunternehmen bis hin zu Startups - leistungsstarke, innovative Kundenerlebnisse sollten für jedes Unternehmen erreichbar sein, unabhängig von Größe, Branche oder Zielen. Zendesk betreut mehr als 160.000 Kunden in einer Vielzahl von Branchen und in über 30 Sprachen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und unterhält weltweit Niederlassungen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.zendesk.de.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210202005091/de/

Erica Faltous, Group Manager Public Relations & Communications, EMEA

efaltous@zendesk.com