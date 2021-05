Zix erweitert das globale Partnerprogramm in Großbritannien und Deutschland

Mit zusätzlichen Lösungen und Support-Services stärkt Zix sein MSP-Partnerprogramm, um das Wachstum und die operativen Möglichkeiten der Partner weiter zu verbessern.

Zix Corporation (Zix), (Nasdaq:ZIXI), führender Anbieter von Cloud-Lösungen für E-Mail-Sicherheit, Produktivität und Compliance, hat heute die Erweiterung seines globalen Partnerprogramms in Deutschland und Großbritannien bekannt gegeben. Die deutschen Partner von Zix können nun von lokalisierten Produktangeboten profitieren, darunter Advanced Threat Protection, sicheres File Sharing und ein eigenes Partnerportal.

Zix investiert verstärkt in seine Channel-Programme, um die gestiegenen Anforderungen seiner Partner zu erfüllen, die das weltweite Cloud-Wachstum hinsichtlich des Schutzes sensibler Daten mit sich bringt. Die Erweiterung des Partnerprogramms basiert auf den Erfolg der strategischen Entscheidung für Zix und dem Bestreben der Partner ihre Tools für Sicherheit, Compliance und Resilienz weiter zu festigen.

Basierend auf dem Feedback von über 5.000 Partner hat Zix sein Lösungsangebot angepasst und ergänzt, wie kürzlich mit der Akquisition von CloudAlly, einer führenden Cloud-Backup- und Recovery-Lösung. Der Ausbau der Secure Cloud-Plattform von Zix erleichtert Partnern die Konsolidierung und Migration verschiedener Anbieter, und bietet gleichzeitig Compliance und Schutz vor Bedrohungen.

„Zix baut sein Partnerprogramm international weiter aus. Deutschland und Großbritannien sind für uns dabei wichtige Meilensteine“, so Dave Wagner, CEO von Zix. „Als Microsoft Top-Partner können wir ein komplettes Portfolio an Lösungen für Sicherheit, Compliance und Produktivität von einem Anbieter zusammenstellen. Wir freuen uns, in beiden Märkten umfassenden Support anbieten zu können und werden unsere Niederlassungen personell in allen wichtigen Bereichen verstärken.

Die neue, erweiterte Produktreihe von Zix bietet den Partnern in Deutschland und Großbritannien nicht nur mehr Sicherheit, sondern bietet auch neue Umsatzmöglichkeiten. Die Lösungen ermöglichen Zix-Partner den Lifetime-Value ihrer Kundenbeziehungen zu verlängern, ihren Umsatz zu steigern und darüber hinaus von Partner-Incentives zu profitierten.

„Wir haben in den letzten drei Jahren ein konstantes Marktwachstum in Deutschland und Großbritannien gesehen. Die Nachfrage nach weiteren Lösungen kamen direkt von unseren Partnern vor Ort“, erklärt Paul Balkwell, Vice President of International Sales bei Zix. „Wir haben unser Partnerprogramm auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen in diesen Ländern zugeschnitten und bieten durch den Verkauf von Zix-Produkten eine zusätzliche Einnahmequelle.“

Das Programm von Zix bietet seinen Partnern ein umfassendes, Support-Portal mit Fachbeiträgen, Trainings-Webinaren und Kontakt zu Support-Mitarbeitern rund um die Uhr. Die deutsche Niederlassung von Zix mit Sitz in München, wird von Sven Rous, Senior Channel Account Manager und Daisuke Watanabe, Senior Channel Sales Engineer, geleitet.

Weitere Informationen über die Vorteile der Zix-Partnerschaft erhalten Sie unter zix.com/partner-overview.

Über Zix Corporation

Zix Corporation (Zix) ist ein führender Anbieter für E-Mail-Sicherheit, Produktivität und Compliance. Weltweit vertrauen wichtige Institutionen des Gesundheitswesens, Finanzwesens und der öffentlichen Verwaltung auf Zix. Das Unternehmen bietet benutzerfreundliche Lösungen für E-Mail-Verschlüsselung und Data Loss Prevention, Advanced Threat Protection und einheitliche Informationsarchivierung. Mit dem Fokus auf den Schutz der internen Unternehmenskommunikation ermöglicht Zix seinen Kunden, ihre Daten besser zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Zix wird am Nasdaq Global Market unter dem Symbol ZIXI öffentlich gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie https://zix.de/.

