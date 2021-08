Zooplus-Aktie: 40 % Kursplus dank Übernahmefantasie!

Die Aktie von Zooplus kann am Freitag dieser Woche signifikant zulegen. Während ich diese Zeilen schreibe, liegen die Anteilsscheine ca. 39,6 % im Plus. Mit einem Aktienkurs von ca. 389 Euro (13.08.2021, ca. 10.30 Uhr, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) gehört die Aktie damit zu den größeren Gewinnern an diesem Handelstag. Wirklich bemerkenswert.

Es gibt jedoch auch einen Grund, warum die Zooplus-Aktie eine solch starke Performance an diesem Tag hinlegt. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was eine potenzielle Übernahme damit zu tun hat. Und wie wahrscheinlich es ist, dass diese Aktie bald von der Bildfläche verschwindet.

Zooplus-Aktie: 40 % Kursplus sind 40 % Kursplus

Die Aktie von Zooplus macht am Freitag dieser Woche plötzlich Schlagzeilen, weil es ein mögliches Übernahmeangebot gibt. Demnach möchte der zukünftige strategische Partner Zorro Bidco ein Angebot zur Übernahme unterbreiten. Auf freiwilliger Basis, wohlgemerkt. Das Management der Käuferseite hat augenscheinlich im Kopf, einen führenden E-Commerce-Akteur für den Tierversandhandel aus der Plattform zu machen.

Wie auch immer: Für Foolishe Investoren bei Zooplus bedeutet das, es gibt ein Angebot in Höhe von 390 Euro je Aktie. Ein Wert, der die besagten ca. 40 % über dem vorherigen Schlusskurs gelegen hat. Das ist im Endeffekt auch der Grund, weshalb die Aktie zum Ende dieser Woche so signifikant zulegen konnte.

Auch das Management hinter Zooplus scheint nicht abgeneigt zu sein. Demnach werde man das Angebot zwar zunächst prüfen. Allerdings beabsichtige man generell, den Investoren zu empfehlen, die Offerte anzunehmen. Das könnte grundsätzlich positiv sein, wenn es um die Finalisierung eines möglichen Zukaufs geht. Auch hilfreich dürfte sein, dass der potenzielle Käufer bereits 17 % der ausstehenden Aktien sicher bekommen könnte. Die benötigte Schwelle von 50 % könnte jedoch auch in Anbetracht des hohen Übernahmepreises eine realistische Option sein.

Drops könnte gelutscht sein

Zumindest kurz- und mittelfristig könnte bei der Aktie von Zooplus der Drops gelutscht sein. Selbst wenn es zu keiner Übernahme kommt, ist das Premium alles andere als gering. Kurz- bis mittelfristig könnte das damit die Spitze des Eisbergs sein.

Allerdings liest man bereits, dass die Chancen einer Übernahme, wie gesagt, nicht gering sind. Auch das könnte dafürsprechen, dass für Foolishe Investoren die Chance bei der Aktie von Zooplus ausgereizt ist. Vielleicht ist es an der Zeit, sich mit anderen Aktien zu beschäftigen. Immerhin: Im Fall der Fälle würde diese Aktie im Bereich des E-Commerce auf dem Hoch verkauft. Es gibt Schlimmeres, wenn du mich fragst.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images