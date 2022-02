Zusammenarbeit soll Bauplan für Satelliten-Cloud-Architektur erstellen, um private LTE- und 5G-Netzwerke an Standorten in der ganzen Welt bereitzustellen

Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten und fortschrittlichsten integrierten terrestrischen und Satellitennetze, meldete heute die erfolgreiche Vorführung eines erstmaligen privaten Mobilfunknetzes mit Microsoft Azure Private Multi-Access Edge Compute und FlexEnterprise, dem satellitenbasierten globalen Konnektivitätsdienst von Intelsat.

Die in der Intelsat-Niederlassung in McLean im US-Bundesstaat Virginia abgehaltene Vorführung konnte erfolgreich eine Referenzarchitektur für den Einsatz von sicheren, leistungsstarken privaten LTE- und 5G-Netzwerken und anderen Cloud-Dienstleistungen über Satellitennetze an Unternehmensstandorte an praktisch jedem Ort der Erde etablieren, auch in entlegenen und kargen Umgebungen.

Im Rahmen der Demonstration wurde ein privater LTE-Dienst unter Einsatz von Azure Private 5G Core auf einem Azure Stack Edge-Gerät geschaffen. Die Anbindung ans Internet und Azure-Dienstleistungen wird durch FlexEnterprise von Intelsat ermöglicht. Nutzer können über das private Mobilfunknetz mittels SIM-authentifizierter Anbindungen an Azure Stack Edge auf lokale Unternehmensressourcen zugreifen und über die FlexEnterprise-Anbindung, das globale Netzwerk IntelsatOne und Azure Zugang zu Fernressourcen erhalten. Darüber hinaus versorgt das LTE-Netzwerk einen WLAN-Zugangspunkt und IoT-Anwendungen.

„Unternehmen wenden sich zunehmend privaten Mobilfunknetzen zu, um die Reichweite, Sicherheit und Dienstqualität über lokale WLAN-Netzwerke zu verbessern, und dabei ist die Unterstützung von Einsätzen an beliebigen Standorten wichtig, um eine durchgängig vernetzte Organisation zu schaffen“, erklärte Jean-Philippe Gillet, SVP Global Sales Media & Networks, Intelsat. „Die hier zusammen mit Microsoft vorgeführten Anwendungen unterstreichen die zunehmende Automatisierung und Standardisierung von unternehmensweiten Datenverarbeitungsdiensten, die durch weltweit verfügbare private Mobilfunknetze ermöglicht werden. Die Unterstützung von Netzwerken mit hoher Bandbreite und niedrigen Latenzzeiten steht im Mittelpunkt der Vision von Intelsat eines lückenlosen Ökosystems für ein globales softwaredefiniertes 5G-Netzwerk.“

„Bei Microsoft streben wir durch Kooperationen wie dieser mit Intelsat ein Ökosystem von Satellitenbetreibern an. Die Welt kommt dem 5G immer näher und die Microsoft Azure Orbital-Plattform ermöglicht Betreibern zusammen mit unserer Azure-Plattform für Hyperscale-Computing den Einsatz und die Instandhaltung von schnelleren, nutzerfreundlicheren und kostengünstigeren Lösungen - zu jeder Zeit und überall“, so Tom Keane, Corporate Vice President, Mission Engineering.

Mobile Experts Inc. geht davon aus, dass der globale Markt für private LTE- und 5G-Ausrüstung und -Dienstleistungen bis zum Jahr 2025 um rund 20 Prozent jährlich auf rund 10 Milliarden US-Dollar ansteigen wird.

Intelsat ist eines der vertrauenswürdigsten integrierten terrestrischen und Weltraumsatellitennetze der Welt mit einer 50-jährigen Geschichte der Bereitstellung nahtloser und sicherer Abdeckung von über 200 Ländern. Wir bauen ein vereinheitlichtes weltweites 5G-Netzwerk, das praktisch jede Zugangstechnologie unterstützt und die nächste Generation der globalen Mobilität, des Internets der Dinge und von 5G-Dienstleistungen ermöglicht. Durch den gemeinsamen Einsatz von softwaredefinierter Technologie und mehreren Netzwerken und Umlaufbahnen bringen wir der Welt eine einzige, leistungsstärkere Art der problemlosen Vernetzung.

Über Intelsat

Intelsat hat die Basis der Satellitentechnologie geschaffen und betreibt das vertrauenswürdigste satellitengestützte Telekommunikationsnetz der Welt. Wir setzen unser unübertroffenes Know-how und unsere globale Präsenz dazu ein, um Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften miteinander zu verbinden, ganz gleich, wie schwierig die Herausforderung ist. Intelsat baut die Zukunft der globalen Kommunikation mit dem weltweit ersten hybriden, softwaredefinierten 5G-Netz mit Multiorbit-Anbindung auf, das auf eine einfache, nahtlose und sichere Versorgung genau dann und dort ausgerichtet ist, wo unsere Kunden sie am meisten benötigen. Folgen Sie dem Marktführer für weltweite Konnektivität und „Imagine Here“ bei uns auf Intelsat.com.

