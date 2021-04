Zykliker unter Druck, defensive Titel gefragt

Abwarten an den Börsen in Frankfurt und New York! Viel tut sich noch nicht, weil der wichtigste Termin der Woche erst am Mittwoch ansteht. Vorab sind eher defensive Titel auf der Gewinnerseite.

