1&1 DRILLISCH - Vergibt die Aktie ihre Ausbruchschance?

1&1 AG - WKN: 554550 - ISIN: DE0005545503 - Kurs: 24,980 € (XETRA)

Übergeordnet betrachtet befindet sich die Aktie von 1&1 Drillisch in einer großen Bodenbildungsformation, die an sich für eine langfristige Trendwende spricht. Ob diese Trendwende allerdings direkt einsetzt oder erst noch ein zäher, mehrwöchiger Umweg über eine weitere Korrektur gegangen werden muss, entscheidet sich unter anderem an der Widerstandszone um 27,22 EUR.

Dort treffen Verlaufshochs aus dem August 2020 und März 2021 mit dem 23,60 %-Fibonacci-Retracement der gesamten langfristigen Abwärtsbewegung seit dem 2018er-Hoch bei 72,35 EUR zusammen und bilden ein Widerstandsbollwerk.

Korrektur droht kurzfristigen Aufwärtstrend zu stoppen

Und just an dieser Stelle setzte auch die aktuelle Korrektur ein, die den Kursverlauf seit Ende Mai bestimmt und bereits zum Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie geführt hatte. Sollte der Wert jetzt auch unter 24,00 EUR fallen, wäre die nächste Supportzone unterschritten und damit der Anstieg seit April neutralisiert. Die Folge wäre ein Abverkauf auf 22,36 EUR. Dort könnte die 1&1-Drillisch-Aktie den Aufwärtstrend fortführen. Wird die Unterstützung dagegen gebrochen, könnte bereits ein Einbruch auf 20,32 EUR die Hoffnungen der Bullen zerstören.

Erst über 27,22 EUR entsteht das große Kaufsignal

Sollte dagegen die Verteidigung der 24,00 - 24,42 EUR-Zone gelingen und der Widerstand bei 26,26 EUR überwunden werden, müsste sich die Aktie wieder mit der Barriere bei 27,22 EUR auseinandersetzen. Ein Anstieg über diese massive Widerstandszone hätte ein großes Kaufsignal zur Folge und könnte Zugewinne bis 31,00 EUR nach sich ziehen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von 1&1 Drillisch steht unter Druck und dürfte die laufende Korrektur bei einem Bruch der 24,00 EUR-Marke bis 22,36 EUR fortsetzen. Dort könnte der nächste Ausbruchsversuch über die zentrale Kurshürde bei 27,22 EUR einsetzen.

1&1 Drillisch Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)