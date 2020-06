1,11 USD - Starker Euro oder schwacher US-Dollar?

3 Prozent in zwei Tagen - eine Seltenheit am Devisenmarkt. Woher so plötzlich? Viele Termine stehen an, die die Lage wieder verändern können: FED, EZB, Brexit... Antje Erhard fragt Michael Blumenroth, Deutsche Bank zum Status Quo und den Aussichten.

Zugehörige Wertpapiere: EU0009652759