2 Gründe, in Kryptowährungen zu investieren – und 1 Grund, es nicht zu tun

Kryptowährungen haben ein explosives Jahr hinter sich.

Aber es war nicht ohne Kontroversen.

Es gibt ein paar Dinge, die du vor dem Kauf beachten solltest.

Wichtige Punkte

Es ist kein Geheimnis, dass Kryptowährungen eine der heißesten Investitionen des letzten Jahres sind, aber sie sind auch unglaublich umstritten.

Während einige glauben, dass Kryptowährungen eine revolutionäre Technologie sind, die das Potenzial hat, die Welt zu verändern, befürchten andere, dass sie überbewertet werden und zum Absturz verurteilt sind. In Wahrheit weiß niemand mit Sicherheit, was die Zukunft der Kryptowährung bringt. Aber es gibt ein paar Gründe, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Kauf sein könnte - und einen Grund, warum man sie im Moment lieber meiden sollte.

Warum jetzt der beste Zeitpunkt für den Kauf von Kryptowährungen sein könnte1. Es könnte eine lukrative Investition sein

So umstritten Kryptowährungen auch sein mögen, sie haben ein großes Potenzial. Vor allem Ethereum ( ETH -0,98 % ) hat als Plattform für nicht-fungible Token (NFTs) und dezentrale Finanzen (DeFi) an Zugkraft gewonnen - zwei der am schnellsten wachsenden Segmente des Kryptomarktes.

Einige Investoren glauben auch, dass Bitcoin ( BTC 0,33% ) eine gute Absicherung gegen die Inflation sein könnte und bezeichnen ihn sogar als „digitales Gold“. Auch wenn es im Moment noch ungewiss ist, ob Bitcoin diesem Namen gerecht werden kann, gewinnt er bei Händlern, Privatpersonen und institutionellen Anlegern immer mehr an Akzeptanz.

Auch wenn der Kryptomarkt in den letzten Monaten insgesamt unter die Räder gekommen ist, könnte sich gerade jetzt eine gute Gelegenheit zum Investieren bieten. Wenn Kryptowährungen das nächste große Ding werden, könntest du jetzt die beste Gelegenheit haben, zu kaufen, wenn die Preise niedriger sind.

2. Du musst es nicht bereuen, wenn Krypto Erfolg hat

Es ist einfach, sich die beliebtesten Investitionen anzusehen und darüber nachzudenken, wie viel Geld du verdient hättest, wenn du früher investiert hättest. Was wäre, wenn du Amazon in den späten 90er Jahren gekauft hättest? Was wäre, wenn du vor fünf oder zehn Jahren in Tesla investiert hättest?

Derzeit liegt der Preis von Bitcoin bei etwa 44.000 US-Dollar pro Token. Einige Experten sagen jedoch voraus, dass er in den nächsten Jahren 100.000 US-Dollar oder mehr erreichen wird. Diejenigen, die noch optimistischer sind, glauben, dass er eines Tages mindestens 500.000 US-Dollar pro Token erreichen könnte.

Ob der Bitcoin diese Preise tatsächlich erreichen kann, lässt sich im Moment natürlich nicht sagen. Aber überleg mal, wie du dich fühlen würdest, wenn der Bitcoin-Preis stark steigen würde und du dich entscheidest, nicht zu investieren.

Das heißt nicht, dass du jede risikoreiche und lohnende Investition kaufen solltest, um nicht mit Reue zu leben. Aber betrachte die Situation von beiden Seiten. Würdest du dich mehr über den Verlust deines investierten Geldes ärgern, wenn Krypto scheitert, oder über den Erfolg von Krypto, wenn du weißt, dass du nicht investiert hast?

Wenn Letzteres der Fall ist, kann es sich lohnen, ein wenig Geld zu investieren, das du dir leisten kannst zu verlieren. Wenn Kryptowährungen scheitern, kannst du wenigstens sagen, dass du dein Bestes gegeben hast.

Warum es vielleicht besser ist, Kryptowährungen vorerst zu meiden1. Es ist immer noch hoch spekulativ

Trotz des ganzen Hypes und der Experten, die vorhersagen, wo die Preise in ein paar Jahren stehen werden, weiß niemand wirklich, ob Kryptowährungen Erfolg haben werden oder nicht. Selbst bei den stärksten Kryptowährungen mit den meisten realen Anwendungsmöglichkeiten ist nicht garantiert, dass es sie in ein oder zwei Jahrzehnten noch gibt, was sie zu einer riskanten Investition macht.

Wenn du ein risikoscheuer Investor bist oder einfach kein Geld für eine Investition übrig hast, die sich möglicherweise nicht auszahlt, sind Kryptowährungen im Moment vielleicht nicht die beste Wahl für dein Portfolio.

Diese Veränderung kann sich in der Zukunft aber auch wieder ändern. Nur weil Kryptowährungen im Moment spekulativ sind, heißt das nicht, dass sie es immer sein werden. Wenn sie sich später als nützlich erweisen, kannst du auch später noch investieren. Du wirst vielleicht nicht so große Gewinne erzielen, wie du es tun würdest, wenn du früher investiert hättest, aber du bist auch weniger gefährdet, Geld zu verlieren.

Kryptowährungen können eine lukrative Investition sein, aber sie ist nicht für jeden geeignet. Bevor du kaufst, solltest du deine Risikobereitschaft berücksichtigen und überlegen, wie viel du dir leisten kannst, zu verlieren. Mit ein wenig Recherche und Vorbereitung wird es dir leichter fallen, zu entscheiden, ob Kryptowährungen in dein Portfolio passen.

Der Artikel 2 Gründe, in Kryptowährungen zu investieren – und 1 Grund, es nicht zu tun ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 19.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Bitcoin, Ethereum und Tesla.

Foto: Getty Images