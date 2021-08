2 REITs, die ideal für die 4-%-Dividenden-Regel sein könnten

Was die 4-%-Dividenden-Regel ist? Eigentlich ist das ziemlich einfach erklärt: Gerade bei den Themen finanzielle Freiheit, Rente und Ruhestand hat es sich etabliert, eine Entnahme von 4 % zu favorisieren. Damit kann ein Mix aus Stabilität und Nachhaltigkeit erreicht werden.

Wenn wir dieses Prinzip auf Dividendenaktien abstrahieren, so erhalten wir im Endeffekt die 4-%-Dividenden-Regel. Riskieren wir heute daher einen Blick auf zwei spannende REITs, die in diesem Kontext interessant sein könnten. Sie strotzen nur so vor zuverlässigen und historisch starken Ausschüttungen. Aber auch einem Quäntchen mehr.

W. P. Carey & die 4-%-Dividenden-Regel

Eine erste Aktie, die ideal bei der 4-%-Dividenden-Regel sein könnte, ist für mich die von W. P. Carey. Dabei spielt ein offensichtlicher Faktor eine wichtige Rolle: Derzeit kommt der US-amerikanische Real Estate Investment Trust auf eine Dividendenrendite von 5,23 % (09.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentale Kennzahlen). Das bedeutet, dass netto und unterm Strich über 4 % übrig bleiben. Womöglich ein ideales Einkommen, das per Entnahme den Zweck der besagten Regel erfüllen kann.

Es gibt allerdings auch andere Gründe, weshalb diese Aktie gerade für Rente, Ruhestand oder finanzielle Freiheit besonders interessant ist. Die Dividende des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts wird inzwischen schließlich seit ca. 23 Jahren konsequent konstant gehalten. Sowie mindestens einmal jährlich erhöht. Letzteres bedeutet, dass die Aktie auch einen moderaten Ausgleich bei Inflation bieten kann.

Mit dem nahenden Ende der COVID-19-Pandemie verbessern sich auch die operativen Zahlen wieder. W. P. Carey kam zuletzt auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,27 US-Dollar. Ein Ausschüttungsverhältnis in Höhe von 82,7 % könnte entsprechend ebenfalls nachhaltig sein. Beziehungsweise der Gesamtmix auch dadurch attraktiv für die 4-%-Dividenden-Regel.

Ein zweiter REIT, der ebenfalls interessant für die 4-%-Dividenden-Regel sein könnte, ist für mich der von Medical Properties. Fangen wir auch hier bei der Dividende an: Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit 0,28 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 20,31 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 5,5 %. Netto bleiben auch hier entsprechend über 4 % Dividendenrendite übrig.

Medical Properties hat in Zeiten der Pandemie ebenfalls seine Stärke und Stabilität bewiesen. Operativ ging sogar ein moderater Wachstumskurs weiter. Mit Blick auf ein Ausschüttungsverhältnis von ca. 65 % ist die Dividende auch hier weiterhin absolut nachhaltig. Grundsätzlich könnte ein solides Dividendenwachstum daher weitergehen.

Zuletzt erhöhte das Management zudem die Quartalsdividende um fast 4 % im Jahresvergleich auf das derzeitige Niveau. Ein solches moderates Dividendenwachstum könnte ebenfalls für einen Inflationsausgleich sorgen. Auch das schafft einen attraktiven Mix, der für die 4-%-Dividenden-Regel geeignet sein könnte.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

