ARRIVAL - Wann endet die Geldvernichtung?

Anfang 2021 wagte Arrival per SPAC-Fusion den Sprung aufs Börsenparkett und befindet sich seitdem in einem brachialen Abverkauf. Damit reiht sich das Unternehmen in eine lange Liste katastrophaler Börsengänge im Jahr 2021 ein und zählt zu den größten Kapitalvernichtern der letzten Monate. Nach einem Kursrutsch im Januar versuchte die Aktie mehrere Monate eine Stabilisierung auf tiefem Niveau, die jedoch misslang. Der Wert wurde weiter abverkauft, im gestrigen Handel wurde das Allzeittief vom Freitag bei 1,92 USD nochmals getestet. Anschließend startete intraday eine deutliche Kurserholung.

Warten auf die Trendwende

Eine größere Kurserholung sollte hier bald folgen - entweder direkt oder nach einer längeren Stabilisierungsphase. Vor einem Rücklauf in Richtung Ausbruchslevel bei 2,90 - 3,00 USD könnte es durchaus noch zu neuen Tiefs im Bereich bei 1,70 - 1,80 USD kommen. Für größere Kaufsignale müsste eine nachhaltige Rückkehr über 3 USD abgewartet werden. Erst dann wäre das Papier reif für steigende Notierungen in Richtung 4,16 und später 6,50 - 7,00 USD.

Kommt hingegen weiterer Verkaufsdruck auf, wäre mit einem nachhaltigen Abrutschen unter 1,65 USD eine Abwärtstrendbeschleunigung denkbar. Kurse im Bereich von 1 USD oder sogar 0,75 - 0,80 USD wären dann nicht unrealistisch.

Fazit: Die Aktie bleibt ein hochspekulativer Wert und ohne Trendwendemuster jederzeit anfällig für weitere Kursverluste. Für antizyklische Anleger, die höchste Risiken nicht scheuen, könnte das Papier jedoch ab jetzt interessant werden für erste Positionierungen, die mit weiter fallenden Kursen auf deutlich tieferem Niveau nochmals aufgestockt werden könnten. Wie gesagt: Höchstes Risiko!

Am 10. Mai wird der Quartalsbericht erwartet. Dieses Ereignis könnte zu starken Kurssprüngen in beide Richtungen führen! Ob man zu diesem Zeitpunkt investiert sein möchte, muss jeder selbstständig entscheiden und das Risiko regulieren.

