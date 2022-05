DGAP-News: Netfonds AG: Netfonds startet Kooperation und serviciert ab sofort den gesamten Versicherungsbereich der PSD Bank Hannover

DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Kooperation

Netfonds AG: Netfonds startet Kooperation und serviciert ab sofort den gesamten Versicherungsbereich der PSD Bank Hannover



04.05.2022 / 10:55

Hamburg, 04.05.2022 – Die Netfonds Gruppe und die PSD Bank Hannover eG starten ab sofort mit ihrer Zusammenarbeit im Versicherungsbereich. Die Vereinbarung beinhaltet die Vollanbindung der PSD Bank an Netfonds, technisch abgebildet über die digitale Plattform finfire des Hamburger Finanz- und Versicherungsdienstleisters.



Die von Netfonds konfektionierte Lösung wurde ganz auf die Bedürfnisse und den Fokus auf Service der Spezialbank abgestellt und beinhaltet u. a. eine verbraucherschutz konforme Beratung nach DIN 77230.



Netfonds bietet mit seiner finfire Plattform eine maßgeschneiderte Technik für die PSD Bank an und ermöglicht so den Marktzugang mit einem erweiterten Service für die Kunden. Im Fokus stehen dabei die optimale Unterstützung bei Services und Ausschreibungen von Wagnissen und Risiken für die individuellen Risikosituationen von Personen.



“Wichtig ist, dass die Kunden die passenden Produkte für ihre individuellen Versicherungsrisiken erhalten. Wir haben deshalb eine Lösung für die PSD Bank entwickelt, die ein optimales Kundenerlebnis erzeugt. Dabei konnten wir auf unsere digitale und persönliche Kompetenz bei Netfonds zurückgreifen. Im Versicherungsbereich arbeiten 50 Mitarbeitende im Backoffice und mehr als 30 Versicherungskaufleute im Vertrieb und in der Beratung und garantieren so, dass die PSD Bank eine persönliche Unterstützung erhält”, so Oliver Kieper, Vorstand der Netfonds AG. Die persönliche Betreuung, auch mit Trainings und Weiterbildungsangeboten vor Ort, ist Teil des Premium Services für Netfonds Partner.



“Die PSD Bank nutzt die maßgeschneiderte Plattformtechnik der finfire Plattform von Netfonds mit einer 360 Grad Sicht auf den Kunden. Dabei richten sich die Ausgestaltung der Plattform und das Trainingsangebot voll und ganz nach unseren Wünschen, die wir für die Umsetzung unserer Strategie definiert haben”, kommentiert Torsten Krieger, Vorstandsmitglied der PSD Bank Hannover eG, die Vereinbarung mit Netfonds.





Kontakt



Aud Wiese

Investor Relations

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Tel.: +49 40 822 267 314

E-Mail: awiese@netfonds.de





Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



