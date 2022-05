Airbus: Aktie auf dem Sprung!

Wie bereits erwähnt, befindet sich die Airbus-Aktie seit Mitte letzten Jahres in einer groben Seitwärtsbewegung zwischen 90,00 und 120,00 Euro. Der letzte Aufschwung reichte dabei auf ein Verlaufshoch von 113,74 Euro bis Ende März, anschließend konsolidierte die Aktie auf rund 100,00 Euro talwärts. Der heutige Kurssprung verschafft dem Papier nun weiteres Aufwärtspotenzial, sofern ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts von derzeit 106,60 Euro zustande kommt. Hierbei drängt sich der Verdacht einer erfolgreichen Auflösung einer bullischen Flagge auf.

Tagesschlusskurs entscheidend

Unter der Annahme eines erfolgreichen Tagesschlusskurses oberhalb von 106,60 Euro könnte die Airbus-Aktie in den kommenden Tagen weiter in Richtung 111,92 und dann an die Märzhochs von 113,74 Euro aufwärts tendieren. Ein übergeordnetes Ziel könnte sogar an der oberen Begrenzung der laufenden Handelsspanne von rund 120,00 Euro liegen. Darauf könnten dann entsprechende Long-Positionen abgeschlossen werden, wie beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN JA1YNC. Nur unter 100,00 Euro sollte es mit der Aktie von Airbus nicht mehr abwärtsgehen, dies würde nämlich bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und könnte neuerliche Abschläge in den Bereich von 90,00 Euro hervorrufen.